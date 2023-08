"Trgovska gora je međunarodni problem i presedan": Potpisana Deklaracija o sprečavanju odlaganja opasnih otpada

Predstavnici udruženja građana, nevladinih i omladinskih organizacija registrovanih u Kozarskoj Dubici potpisali su danas Deklaraciju o sprečavanju odlaganja radioaktivnih i drugih opasnih otpada u blizini državnih granica.

Cilj je pozivanje evropskih zemalja i institucija da stanu uz građane sa obje strane rijeke Une jer je riječ o međunarodni problemu i presedanu.

Predstavnicima nevladinog sektora u Kozarskoj Dubici obratio se predsjednik Udruženja građana "Grin tim" iz Novog Grada Mario Crnković, koji je istakao da situacija u vezi izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada traje 23 godine.

"Građani su svoje `ne` rekli već više puta i na različite načine, protestima u BiH, Hrvatskoj i Sloveniji, ali je sada krajnje vrijeme da jasno deklarišemo naše stavove u formi deklaracije", rekao je Crnković novinarima.

On je naglasio da je jako važno da se i u formalnom stavu izrazi protivljenje odlaganju radioaktivnog i drugih opasnih otpada na području Trgovske gore.

"Važno je da budemo svjesni odgovornosti u kojoj se mi sada nalazimo jer ukoliko se ovdje uz rijeku Unu desi odlaganje radioaktivnog i drugih opasnih otpada, to će značiti da se to isto može desiti na granici NJemačke i Švajcarske, Rusije i Ukrajine. To je međunarodni problem i međunarodni presedan", rekao je Crnković.

Prema njegovim riječima, potrebno je decidno i jasno postupanje institucija BiH s obzirom da građani ne mogu biti zadovoljni dosadašnjim rezultatima.

"Gdje je naša diplomatija? Gdje je konkretizacija rezultata istraživanja i mnoštvo pitanja koja se mogu i moraju završiti?", upitao je Crnković i dodao da BiH diplomatija nije uradila dovoljno, jer BiH uz sebe možda ima tri zemlje, a trebalo bi najmanje 33.

Crnković je naveo da je ovo prostor gdje građani pokazuju da mogu i znaju djelovati u okviru svojih mogućnosti i u skladu s tim nevladin sektor će dati svoj doprinos da BiH, Republika Srpska i Federacija BiH, dobiju mogućnost da kažu "ne" na međunarodnom nivou.

Prema njegovim riječima, ekspertski tim BiH je napravio zadatke koje je spustio na entitetske nivoe, te su sada potrebna istraživanja na terenu, dok je pravni tim izradio strategiju, te je potrebna advokatska kuća koja će zastupati interese BiH.

Crnković je naveo da je Hrvatska već izdvojila 830.000 KM za zagovaranje i pravno zastupanje interesa Hrvatske.

"Ne znam šta BiH čeka i krajnje je vrijeme da se ova priča uozbilji i podigne na sasvim viši nivo", zaključio je Crnković.

Predsjednik Udruženja mladih "Prometej" u Kozarskoj Dubici Dragan Vlajnić smatra da je potrebno boriti se svim pravnim i društvenim sredstvima kako bi se odbranio sjeverozapadni dio Republike Srpske i BiH.

"Stav svih naših građana jeste da se ujedinimo zajedno i ovo je pitanje koje mora poništiti sve razlike koje postoje među građanima, jer je ovo zaista opasno po živote građana i predstavlja kršenje ljudskih prava", rekao je Vlajnić.

Predsjednik Skupštine udruženja "Eko Moštanica" iz Kozarske Dubice Živko Goga rekao je novinarima da je Hrvatska odabirom Trgovske gore za lokaciju na kojoj će biti izgrađeno odlagalište radioaktivnog otpada poslala poruku, jer će posljedice te odluke imati opštine u Republici Srpskoj, od Novog Grada do Kozarske Dubice.

"Hoću da vjerujem da to nije nastavak nekih događanja koje smo ovih dana obilježavali u Republici Srpskoj. BiH diplomatija kroz politikantski odnos izlazi prema ovom problemu jer smatraju da je to problem Republike Srpske", rekao je Goga.

On je dodao da zvanične institucije moraju jasnije i glasnije zauzeti stav o ovom pitanju, jer do sada nije učinjeno dovoljno.

Deklaracija o sprečavanju odlaganja radioaktivnih i drugih opasnih otpada u blizini državnih granica biće korištena s ciljem pozivanja evropskih zemalja i institucija da stanu uz građane sa obje strane rijeke Une i sprečavanja presedana da se nuklearni objekti mogu graditi u graničnim područjima bez saglasnosti susjedne zemlje, u kontekstu namjere Hrvatske da nuklearni otpad odlaže u kompleks kasarne Čerkezovac, čiji se ulaz nalazi samo 850 metara od rijeke Une, u samom graničnom području BiH i Hrvatske.

Ovu deklaraciju u Kozarskoj Dubici danas je potpisalo 15 nevladinih organizacija u Kozarskoj Dubici, a organizacije koje žele da to naknadno učine mogu se obratiti u opštinskom Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti.

