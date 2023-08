Danas sunčano i toplo: Oprez zbog povećane opasnosti od odrona u usjecima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Vjetar će biti slab, sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica pet, Sokolac sedam, Han Pijesak devet, Srebrenica, Ribnik, Rudo, Čemerno, Šipovo 10, Mrkonjić Grad, Foča, Sarajevo 11, Novi Grad, Prijedor, Gacko, Bihać, Zenica 13, Banjaluka, Doboj, Tuzla 14, Zvornik 15, Bijeljina, Gradačac 16, Bileća 17, Trebinje, Široki Brijeg 20, Mostar, Neum 22 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH na većini puteva odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona.

Zbog sanacije klizišta obustavljen je saobraćaj na dionici regionalnog puta Razboj-Stanari-Rudanka i saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce Razboj-Gornja Vijaka-Derventa-Doboj i Razboj-Tedin Han-Doboj.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, zbog minerskih radova, od 7.00 do 15.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog sanacionih radova izmjenjeno je odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanaka-Doboj, i na dionici regionalnog puta Razboj-Rudanka. Radovi se izvode na spoju magistralnog i regionalnog putnog pravaca u naselju Rudanaka.

Zbog sanacije klizišta saobraćaj se na dionici Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom - urađenom privremenom obilaznicom u dužini 150 metara, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dijelu magistralnog puta Žegulja-LJubinje - dionica Podvrsnik-LJubinje u toku je rekonstrukcija puta, te se saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izgradnje dionice autoputa od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Brčko-Cerik /Bukvičko brdo/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce Cerik-Lončari-Brčko, za putnička vozila Donja Skakava-Ulice-Vitanovići.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima Bihać-Kamenica, Stup-Blažuj, Kiseljak-Busovača, Travnik-Vitez, Ripač-Dubovsko, na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova, Hadžiće i Kladanj iz smjera Olova.

Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

Na graničnim prelazima Gradiška i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

