Od Rume do Šapca novim auto-putem: Od danas mnogo brže iz Srpske do Beograda

Otvoren je auto-put Ruma-Šabac, najznačajniji infrastrukturni projekat koji spaja Srem i Mačvu. To će, ujedno, biti i najkraća saobraćajnica između Novog Sada i Beograda sa ovim dijelom zapadne Srbije i Republikom Srpskom.

Dionicu puta je otvorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa rukovodstvom azerbejdžanske kompanije "Azvirt" koja je gradila put.

Svečanoj ceremoniji su prisustvovali i drugi visoki zvaničnici Srbije, kao i ambasador Azerbejdžana u Srbiji Kamil Hasijev.

Aleksandar Vučić se zahvalio prijateljima iz Azerbejdžana i rekao da je danas veliki dan za Srbiju.

"Mnogo toga moramo još da uradimo, ali sve što novo uradimo tražićemo još, da stalno podižemo letvicu. Da radimo i gradimo našu Srbiju. Ovo će za Šabac mnogo da znači, dolazak novih investicija, a sa završetkom dionice do Loznice i u čitavo Podrinje. Bez građana ovo nikada ne bismo mogli da uradimo. Hvala vam jer ste vjerovali u svoju državu i kada smo imali teške dane", rekao je Vučić.

Za kompaniju "Azvirt" je ovo poseban dan, a prije svega jer se auto-put otvara prije roka, rekao je na svečanom otvaranju auto-puta Ruma-Šabac vlasnik kompanije "Azvirt" Kamil Alijev.

"Velika mi je čast što sam danas ovdje sa svima vama, što obilježavamo veliki poduhvat azerbejdžanskih i srpskih kompanija", rekao je Alijev.

Istakao je da su tokom prethodnih godina uložili maksimalne napore da budu pouzdan partner i da poštuju ugovorene rokove.

Alijev je poručio da "Azvirt" ne gradi samo mostove i puteve, već i trajne veze između srpskog i azerbejdžanskog naroda.

Direktor "Azvirt Srbija", Murat Turkoglu kaže da je ovo veliki dan i za kompaniju "Azvirt", te da je ovo samo jedan u nizu velikih srpsko-azerbejdžanskih projekata.

"Veoma se radujemo što građanima Srbije danas predajemo 24,6 kilometara puta i kolosalni most godinu dana prije ugovorenog roka. Kada smo prije dvije decenije stigli u Srbiju, znali smo da smo došli u društvo u kome želimo da ostanemo. Srećni smo što smo dio snažne srpske zajednice sposobne da ostvari velike ciljeve kao što su koridor Miloš Veliki, obilaznica oko Beograda, ali i veliki projekat Ruma-Šabac koji je danas otvoren", kaže Turkoglu.

Ambasador Azrbejdžana Kamil Hasijev zahvalio je na pozivu za svečano otvaranje auto-puta Ruma-Šabac.

Naša privredna saradnja se uspješno razvija i ima veliki potencijal što svjedoči i ovaj projekat", rekao je ambasador.

Istakao je da su posjete predsjednika Azerbejdžana Beogradu i predsejdnika Vučića Bakuu dali novi podsticaj produbljivanja strateškog prtnerstva.

Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić je rekao da je ovo vrlo značajan projekat za Srbiju.

"Svi mi koji smo imali prilike da učestvujemo na ovom projektu treba da budemo ponosni zato što smo uradili jedan jako dobar posao. Ovaj dio zaista je imao veliku potrebu za boljom infrastrukturom. Kada završimo saobraćajnicu do Loznice, onda će zaista misija u ovom dijelu biti završena. Živimo u vrijeme kada je infrastruktura prva na listi prioriteta"zaključio je Antić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će do Nove godine biti besplatno korišćenje auto-puta Ruma Šabac.

"Ljudi ne moraju da nose novac, do Nove godine će cijeli ovaj dio auto-puta biti besplatan za sve", kazao je Vučić.

Naveo i da je cijena dionice Ruma - Šabac 100 dinara, 270 dinara je za dionicu Beograd -Šabac, a 170 dinara je Beograd-Ruma.

Ukupna dužina auto-puta od Rume do Šapca sa mostom preko Save iznosi 24,6 kilometara, a obuhvata 440 metara povezanih sa Fruškogorskim koridorom, 22,08 km auto-puta od Rume do Šapca, most preko Save od 1335 metara kao i 700 metara dijela dionice 3 do petlje Drenovac.

Put će biti otvoren za saobraćaj danas u 18 časova. Do sada je 600.000 stanovnika sa obje strane Save spajao magistralni put i stalne gužve, a ubuduće će se novom trasom od Rume do Šapca stizati za 15 minuta.

