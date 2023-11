Novinarka Snežana Mitrović: Dodik me zvao telefonom, vrijeđao i prijetio

Novinarka Snežana Mitrović izjavila je danas da je nakon jučerašnje pres konferencije dobila poziv predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, tokom kojeg je on psovao, galamio i vrijeđao je.

Mitrovićeva, koja je zaposlena kao reporterka N1 televizije, kaže da se nakon svega osjeća uznemireno i ugroženo.

"Nažalost, navikli smo na uvrede i verbalne napade na pres konferencijama. Vrlo je opasno što je novinarska zajednica oguglala na takav vid napada. Ja sam danas možda malo i razočarana, jer je generalno medijski prostor ostao nijem na ono što je juče izrečeno na pres konferenciji. Ne treba meni advokat niti odbrana, ja se branim svojim čestitim radom već 20 godina. Ali, kada funkcioner prizna da ima službu koja prati rad novinara, to je vrlo opasno i za mene indikativno. Za mene je to poziv da istražni organi provjere ove navode, kakve to službe prate rad medija i novinara i da li to rade zakonito", rekla je Mitrоvićeva za N1 aludirajući na jučerašnju Dodikovu opasku da "prisluškuje novinare".

Iz MUP-a RS je danas kasnije rečeno da oni ne prate i ne prislušukuju novinare ove televizije.

Objašnjava da je u četvrtak oko 15.30 časova dobila poziv iz Kabineta predsjednika Republike Srpske, a nakon što joj se predstavila izvjesna Vesna, ona je obavijestila da će prebaciti vezu predsjedniku Miloradu Dodiku.

-Sve se desilo vrlo brzo, u jednoj minuti. Javila sam se, jer sam pomislila da gdin Dodik želi da se izvini zbog nastupa od prije koji sat. Možda i pristane na intervju, naivno pomislih…https://t.co/YbwrJedfXD — Snezana Mitrovic (@Snejkicaa)November 17, 2023

Novinarka N1 kaže da se sve desilo vrlo brzo, u jednoj minuti. Javila se jer je pomislila da Dodik želi možda da se izvini zbog nastupa od prije koji sat.

"Naivno sam to pomislila. Kroz glavu mi je prošlo da će možda da pristane i na intervju, jer zahtjeve šaljem redovno. Umjesto toga uslijedile su psovke i galama, nisam mogla ni doći do riječi. Po prvi put dobijam takav poziv. Gospodin Dodik je negodovao i vikao zbog teksta objavljenog na portalu N1. Krenuo je da viče i psuje, bilo je vrlo lično i neugodno. Vrlo stresno. U toj minuti razgovora upotrebljavao je nepristojne riječi, psovao je, koristio je riječi na “J”. Ja nisam tako vaspitana da ponavljam te riječi. Ja na telefonu nemam aplikaciju koja snima razgovore tako da nemam tonski dokaz tog razgovora, ali tu su bile kolege. Juče sam bila vrlo potresena i nisam znala na koji način istupiti. Da li to prijaviti kao neku vrstu prijetnje, da li ćutati, da li se povući u sebe. Dan nakon prespavane noći mislim da je jako bitno reći. Saznala sam da su još neke kolege dobile privatne pozive iz Palate i da dobijaju privatne pozive iz Palate. A svaki poziv od predsjednika bilo čega je pritisak na vaš rad. Kolege ne treba da uobraze i da to njima laska, to je pritisak na rad novinara, ja ga tako doživljavam”, kazala je Snežana Mitrović.

Mitrovićevu je ovaj poziv uznemirio i kaže da se nakon toga nije osjećala potpuno bezbjedno.

"Juče sam po prvi put razmišljala o mraku kojim koračam. Nisam se dosad nikada osjećala nebezbjedno, ali ovo smatram na neki način ugrožavanjem bezbjednosti i targetiranjem ljudi koji rade ovaj javni posao, koji je vrlo težak. Stres koji svakodnevno proživljavamo ostavlja posljedice po naše zdravlje i bojim se da će jednoga dana doći na naplatu", navela je novinarka N1.

Kaže da je sve prijavila Liniji za pomoć novinarima, a da nije išla u policijsku stanicu jer nema tonski zapis razgovora sa predsjednikom Dodikom.

Dodik se danas ranije oglasio putem svojih zvaničnih kanala komunikacije, ali ne povodom ovog slučaja već komentarišući saopštenje Misije EU u BiH u kojem su osudili jučerašnje Dodikove izjave na pres konferenciji.

"Šteta što nikada, govoreći o toj temi, niste pomenuli odgovornost, a razumijem i zašto. Naš vrijednosni okvir počiva na pružanju slobode, ali i odgovornosti za nju. I to pravilo važi i za medije i za političare. Ja izlazim na izbore i tamo plaćam cijenu svoje slobode ili odgovornosti. Mislim da ni mediji ne mogu biti pošteđeni odgovornosti za izgovorenu ili napisanu riječ", konstatovao je Dodik.

On je rekao da odgovorno tvrdi da su danas i BiH i Republika Srpska u medijskom smislu slobodne države za razliku od ovih kojima su usta puna sloboda.

