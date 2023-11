Sunčano i hladno, na putevima oprez zbog poledice

U BiH će danas biti pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i malo toplije u odnosu na dan ranije.

Vjetar će biti slab i umjeren, sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha od osam do 13°C, na jugu do 15, u višim predjelima do pet stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većini krajeva pretežno sunčano, a više oblačnosti ima na sjeveru i sjeverozapadu.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Han Pijesak minus pet, Sokolac minus tri, Srebrenica minus dva, Banjaluka, Bjelašnica minus jedan, Bijeljina, Sarajevo, Bihać, Livno Doboj nula, Brčko jedan, Bileća dva, Mostar tri, Neum četiri stepena Celzijusova.

Na Han Pijesku jutros je izmjeren jedan centimetar snijega.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a zbog niske jutarnje temperature mogući su nailasci na poledicu u višim predjelima i preko planinskih prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Vozačima se skreće pažnja i na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na dionici magistralnog puta Livno-Šuica učestali su izlasci divljih konja na kolovoz.

Radovi se izvode na dionicama magistralnog puta Johovac-Rudanka i Rudanka-Doboj, kao i na dijelu regionalnog puta Razboj-Rudanka.

U toku je sanacija klizišta na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina zbog čega je izmjenjen režim u saobraćaju, a izmjene u saobraćaju su i na dionici magistralnog puta Aleksandrovac-Aleksandrovac /auto-put/ zbog rekonstrukcije kolovoza.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na odmaralištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zatim na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, te na pravcima Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Brod na Drini-Šćepan Polje i Prijedor-Koprivna.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka i postavljena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj.

Do povremenih obustava saobraćaja u toku dana dolaziće u dobojskom naselju Kostajnici na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" na regionalnom putu prema Modriči.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka saobraćaj se zbog radova u LJeskovim vodama odvija usporeno, kao i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, gdje se aktiviralo klizište.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH u toku su radovi na putnim pravcima Konjic-Jablanica u mjestu Lendava, Bilješevo-Lašva, Semizovac-Olovo-Kladanj /na nekoliko lokacija/ i na ulazu u Sanski Most iz pravca Ključa, kod Vodenog parka.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

