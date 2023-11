Meza postala luksuz: Cijene suhomesnatih proizvoda povećane i do 40 odsto

Građani koji budu pripremali mezu za predstojeće praznike moraće izdvojiti puno više novca, jer su cijene suhomesnatih proizvoda u posljednje dvije godine povećane i do 40 odsto pa tako kilogram čajne kobasice sada u prosjeku košta čak 25 maraka.

Prema najnovijim podacima Zavoda za statistiku RS građani su u oktobru 2021. godine za kilogram suvog svinjskog vrata morali izdvojiti 16 maraka, a prošli mjesec 6,63 KM više.

Oni koji se odluče da na trpezi imaju šunkaricu moraće je platiti 17,20 KM, što je za 3,20 KM više nego prije samo dvije godine.

I ljubitelji mortadele moraće dublje zavući ruku u džep, a čajna kobasica postala je pravi luksuz, jer od oktobra 2021. godine do oktobra ove godine poskupjela u prosjeku za 7,22 marke.

U udruženjima za zaštitu potrošača kažu da će praznična meza ove godine biti zasigurno oskudna, sa najjeftinijom salamom i sirom, jer su mesni delikatesi za većinu građana postali luksuz pa će u pršuti, koja košta oko 40 maraka po kilogramu, uživati tek rijetki.

"Mladi će Novu godinu dočekati u klubovima i kafićima, bez meze, samo uz piće, a oni koji budu slavili u kući na prazničnoj trpezi će imati uglavnom domaće suvo meso i kobasice, budući da je svinjokolj uveliko u toku te malo parizera, koji je kod nas postao navika. Skupe mesne delikatese rjeđe će biti kupovane", ističe za “Glas” izvršna direktorica prijedorskog udruženja za zaštitu potrošača “Don” Murisa Marić.

Ona je navela da su visoke cijene svih proizvoda promijenile i navike stanovništva u vezi sa slavama.

"Domaćini sve masovnije slavu svode na bliski krug prijatelja i rođaka, a ne kao što je bio slučaj prije tri, četiri godine, kada su za trpezom imali po 40-50 gostiju. Posluženje tolikog broja ljudi iziskuje veliki novac. Tako da cijene sada diktiraju i broj gostiju. Najskromnija slavska trpeza danas košta minimalno 1.000 KM", kazala je Marićeva.

Vlasnik prnjavorske kompanije “Trivas” Nemanja Vasić kaže za “Glas” da niz problema opterećuje proizvodnju, odnosno preradu mesa.

"Skok cijena energenata na svjetskom nivou ima značajnu ulogu u fazi prerade, počevši od goriva, gasa pa do električne energije. Mada je osnovni razlog za poskupljenje gotovih suhomesnatih proizvoda rast cijena sirovine, to jest mesa. Ponuda je smanjena, a potražnja ostala ista pa su primarni proizvođači podigli cijene. Plus što za potrebe prerade nema dovoljno domaće proizvodnje mesa pa smo primorani na uvoz uglavnom iz Evrope, gdje je došlo do značajnog skoka", navodi Vasić i dodaje da je pojava afričke kuge svinja dodatno smanjila ponudu svinjskog mesa u Srpskoj.

Dodaje da proizvodi koji dolaze iz pogona kompanije “Trivas” nisu poskupjeli u omjeru koji pokazuje statistika.

"Naši proizvodi su u posljednje dvije, tri godine u prosjeku poskupjeli između deset i 15 odsto. Nažalost, i dalje ćemo biti vezani za uvoz, a ukoliko bude većih turbulencija u Evropi, a mnogo toga nagovještava da će ih biti, imaćemo ozbiljnije probleme u branši", kazao je Vasić.

Konkurencija

Nemanja Vasić kaže da se domaći prerađivači mesa teško nose sa konkurencijom iz susjednih zemalja.

"Proizvođači suhomesnatih proizvoda iz Srbije i Hrvatske imaju nižu cijenu sirovine i veće podsticaje, a naše tržište im je poput domaćeg, jer uvoze robu bez carina. Oni su ti koji diktiraju i cjenovnike naših gotovih proizvoda, moramo se ravnati s njima, iako smo u nepovoljnijem položaju", pojasnio je Vasić.

