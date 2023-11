Snježna oluja u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

Banjaluku je u popodnevnim časovima pogodilo nervijeme praćeno snijegom i vjetrom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Hidrometeorološkog zavoda za danas su najavili oblačno, vjetrovito i hladno vrijeme sa padavinama.

Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do šest, na jugu do 11, u višim predjelima oko nula stepeni. Zbog zahlađenja temperatura vazduha uveče će temperatura vazduha biti od minus čestiti do dva, na jugu do pet, a u višim predjelima do minus osam stepeni Celzijusovih.

(MONDO)