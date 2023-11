Porazno: Djeca s dijabetesom tip 1 se ne mogu upisati u državni vrtić u Banjaluci

Ovo je sistemski problem koji nije riješen ni na jednom nivou. Loptica se samo prebacuje sa jedne institucije na drugu, odnosno sa vrtića na Centar za socijalni rad, a sa njih na vrtić i Ministarstvo

Roditelji djece koja imaju dijabetes u Banjaluci nezadovoljni su procedurom upisa djeteta u državni vrtić.

Jelena Škrbić Radić, predsjednica Udruženja "Dijabet No1", potvrdila je za "Nezavisne novine" da, nažalost, djeca sa dijabetesom tip 1 ne mogu da upišu državne vrtiće, ali da to napismeno neće niko dostaviti iz uprave vrtića.

"Imamo sad roditelje u Udruženju koji prolaze kroz tu situaciju. Moj sin je 2012. godine dobio DM1, a do tada je išao u državni vrtić, pa smo morali da ga ispišemo i našla sam privatni vrtić. Njih je veoma malo koji žele da prime dijete koje boluje od dijabetesa tip 1", ispričala je ona.

Dodaje da vrtići i ako prime dijete onda roditelj treba da sjedi ispred vrtića da mjeri šećer i da daje insulin po potrebi.

"Sva djeca treba da imaju pravo da idu u vrtić i da u svakom gradu postoji bar jedna grupa gdje ima medicinska sestra ili vaspitačica koja je obučena da brine o ovakvom djetetu. Jer ovo je diskriminacija prema našoj djeci i njihovim roditeljima", istakla je ona.

Marko Koračak, roditelj djeteta koje ima dijabetes, trenutno želi upisati svoje dijete u vrtić i, kako kaže, nailazi na brojne prepreke.

"Ovo je sistemski problem koji nije riješen ni na jednom nivou. Loptica se samo prebacuje sa jedne institucije na drugu, odnosno sa vrtića na Centar za socijalni rad, a sa njih na vrtić i Ministarstvo. I onda iz Ministarstva prosvjete kažu da banjalučki vrtići nisu pod njihovom nadležnošću, već pod nadležnošću grada", rekao je on te dodao da su mu iz vrtića neformalno usmenim putem rekli da bi dijete trebalo da ima ličnog asistenta jer se oni plaše rada s djecom koja imaju dijabetes.

"U razgovoru sa psihologom shvatili smo da bismo etiketirali dijete ukoliko bismo imali ličnog asistenta, jer je dijete potpuno samostalno i funkcionalno. Asistent se dodjeljuje djeci sa psihomotoričkim smetnjama u razvoju jer oni nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju svoje obaveze", objasnio je ovaj roditelj.

Objašnjava da kada je predao svu dokumentaciju u vrtić oni su mu rekli da u nalazu Centra za socijalni rad nema preporuke da dijete može ići u vrtić.

"Mi smo potom prikupili potrebnu dokumentaciju kako bismo dobili vanredan nadzor. Centar je sve to prihvatio, iako se ti nadzori rade samo ako dođe do značajne promjene u medicinskom stanju, a nakon toga opet nije bilo navedeno ono što je vrtić zahtijevao, jer oni to navode kod djece s autizmom i Daunovim sindromom, kojoj treba asistent", naveo je on, te dodao da su članovi komisije, uključujući psihologa, dali svoje mišljenje da dijete može ići u vrtić, radi socijalizacije.

"Ja sam svu tu dokumentaciju predao i sada čekam odgovor", rekao je on te dodao da je vjerovatno jedan od problema i nedostatak edukacije osoblja.

"Postoji stanje hipoglikemije, kada dijete padne u komu, pa se oni plaše, ali u takvim situacijama zna se šta se radi: pozovu se roditelji i Hitna pomoć", rekao je on.

Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, kazao je da je ovo jako osjetljivo pitanje te da mu je žao roditelja.

"Ova procedura definisana je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, članom 27. Ovim zakonom definisano je da je potrebna procjena Centra za socijalni rad, te preporuka stručne komisije za uključivanje djeteta u kolektiv. Mi djecu koja imaju smetnje, intelektualne, tjelesne ili neko hronično oboljenje, ne primamo na konkursu, već prioritetno. Ali moraju imati preporuku Centra za socijalni rad", ispričao je on.

Kako dodaje, ovakva djeca mogu imati hipoglikemiju i tu treba neko da im pruži medicinsku pomoć.

"Mi imamo mogućnost pozivanja Hitne pomoći, ali nemamo zdravstvene radnike u vrtićima, jer ovdje mogu raditi samo diplomirani vaspitači, koji ne mogu dati terapiju. Problem je, takođe, u davanju terapije", objasnio je on.

Dijana Ješić, odbornica Narodnog fronta, oglasila se povodom ovog problema, te istakla da je na sjednici Odbora za školstvo, zdravstvo i socijalnu politiku saznala da djeca koja imaju dijabetes ne mogu da se upišu u državni vrtić.

"Potrebna je preporuka, koju oni ne mogu dobiti navodno zbog nekih zakonskih smetnji. Takva smo država da sve što je nelegalno začas ozakonimo, a ono što je neophodno za normalan život djece sa dijabetesom kočimo zakonskim procedurama. I opet ću da pitam: u šta smo se mi to pretvorili?", napisala je Ješićeva na svom Facebook profilu.

