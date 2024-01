Zbog proslave Dana Republike obustava saobraćaja u Banjaluci 8. i 9. januara

U Banjaluci će 8. i 9. januara, povodom proslave Dana Republike Srpske, biti obustavljen saobraćaj na određeno vrijeme u pojedinim ulicama u centru grada, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Grad Banjaluka

Saobraćaj će u ponedjeljak, 8. januara, biti obustavljenod 9.30 do 11.00 časova i od 14.00 do 18.00 časova u Aleji Svetog Save i to od raskrsnica sa Gundulićevom ulicom do Bulevara Srpske vojske, kao i na dijelu od raskrsnice sa Ulicom vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića od 16.00 časova, pa dok bude bilo potrebe.

Saobraćaj će biti obustavljen i u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save od 7.00 časova do potrebe, kao i na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika od 16.00 časova, pa dok bude bilo potrebe.

Zatvorene će biti i ulice Marije Bursać i Milana Tepića na dijelu od raskrsnica sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnica sa Kninskom ulicom od 7.00 časova do potrebe, kao i Kninska ulica od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića od 18.00 časova pa dok bude bilo potrebe.

Obustava će biti i u Ulici Vuka Karadžića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Vidovdanska od 16.00 časova.

Obustava saobraćaja 9. januara

Obustava saobraćaja biće na snazi i u utorak, 9. januara, u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save od 12.00 časova, a od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika od 15.00 časova.

Saobraćaj u ovoj ulici biće obustavljen i na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana /kroz kružni tok/ do raskrsnice sa Ulicom braće Mažar i majke Marije od 16.30 časova, pa dok bude bilo potrebe.

Od 12.00 časova biće obustava saobraćaja i saobraćaj u ulicama Milana Tepića i Marije Bursać na dijelu od raskrsnica sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnica sa Ulicom Kninska.

Aleja Svetog Save biće zatvorena na dijelu od raskrsnice sa Ulicom vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića, a Ulica Vuka Karadžića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Ulicom Vidovdanska, te Ulica dr Mladena Stojanovića od raskrsnice sa ulicom Olimpijskih pobjednika do Ulice Trive Amelice, kao i Ulica Olimpijskih pobjednika od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa Ulicom Prvog krajiškog korpusa, sve u vremenu od 15.00 časova, pa dok bude bilo potrebe.

Od 16.30 časova pa dok bude bilo potrebe biće zatvoren Bulevar cara Dušana od raskrsnice sa Ulicom Kninska do Ulice Teodora Kolokotronisa, kao i ova ulica od raskrsnice sa Ulicom patrijarha Makarija Sokolovića do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića, zatim Ulica Zdravka Čelara, kao i Ulica Đure Daničića od raskrsnice sa Ulicom Teodora Kolokotronisa do raskrsnice sa Ulicom Jevrejska.

Ulica Jevrejska biće zatvorena na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Gorana Radulovića Bimbe do raskrsnice sa Ulicom Ivana Franje Jukića, koja će biti zatvorena na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Alfonsa do raskrsnice sa Ulicom Jevrejska.

S ciljem bezbjednosti učesnika manifestacije, kao i u saobraćaju, Policijska uprava Banjaluka apeluje da vozači u navedenom periodu koriste alternativne pravce da ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju

(MONDO)