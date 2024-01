Obustava saobraćaja u Banjaluci zbog Bogojavljenske litije

U Banjaluci će danas povodom svečane litije povodom Bogojavljenja biti obustavljen saobraćaj od Sabornog hrama Hrista Spasitelja do Gradskog mosta u Ulici Patre, gdje će biti organizovano plivanje za Časni krst.

Obustava će biti od 11.00 do 14.00 časova u ulicama kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice braće Mažar i majke Marije, zatim Marije Bursać, na dijelu od Kninske do kralja Petra Prvog Karađorđevića, Bulevarom cara Dušana, na dijelu od Kninske ulice do Ulice Đure Daničića, te Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patra, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.