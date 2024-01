"Suština je da dijelimo znanje": Svetosavske nagrade uručene najboljim osnovcima i srednjoškolcima Banjaluke

Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je danas nagrade najboljim učenicima banjalučkih osnovnih i srednjih škola, koje Grad Banja Luka tradicionalno dodjeljuje svake godine o Svetosavlju.

Izvor: Grad Banjaluka

Uz čestitke učenicima, nastavnicima, pedagozima i roditeljima, na svečanosti u Banskom dvoru gradonačelnik je poručio da su nagrade dobili najbolji među najboljim učenicima iz 29 osnovnih škola i 17 srednjih škola, te da je siguran da je veliko zadovoljstvo biti najbolji učenik u svojoj generaciji i u svojoj školi i da je to je velika satisfakcija.

"Moja poruka jeste da idući stazama Svetog Save da cilj mladih ljudi i svih nas ne može biti uspjeh sam po sebi i da je važno da nas uspjeh ne uzme u tom smislu da on postane jedini cilj i da cilj uspjeha bude samo takmičiti se sa drugima. U suštini, cilj uspjeha je pobijediti sebe, takmičiti se sa samim sobom i kada čovjek te bitke dobije i kada uspjeh preusmjeri na opšte dobro, na društvo i da taj uspjeh bude u cilju da se pomogne drugom i svom narodu – onda to ima smisla i onda je to Svetosavlje", poručio je gradonačelnik.

Kako je naglasio, važno je da čovjek na tom putu uspjeha, u ovom slučaju najboljih ocjena, zadrži sebe i svoj duh i jednostavno shvati da je znanje samo znanje koje se podijeli, jer prema njegovim riječima – znanje samo za sebe ne može da bude suština.

"Grad Banja Luka će pored svečanosti u čast Svetom Savi, porukama u Aleji Svetog Save pokazati koliko nam je stalo do ovog datuma, do ovog dana i Svetitelja i što smo više u vrijednostima Svetog Save toliko smo mi više kao narod" zaključio je gradonačelnik.

U ime nagrađenih učenika, Teodora Barac, učenica OŠ „Ivan Goran Kovačić“ i Luka Vojvodić, učenik Elektro tehničke škole „Nikola Tesla“ zahvalili su Gradu i gradonačelniku na ovoj vrsti podrške.

Teodora je kazala da joj je velika čast što je dobila ovu nagradu, koja joj je, kako je rekla vjetar u leđa.

Takođe i Luka je istakao da mu je drago što je dobitnik ove nagrade, koju je dobio i kao osnovac, te da će i u budućem školovanju dati sve od sebe.

Spisak nagrađenih učenika osnovnih škola pogledajte OVDJE.

Spisak nagrađenih učenika srednjih škola pogledajte OVDJE.

(Mondo)