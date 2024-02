Ninković našao rješenje za izjednačavanje subvencija za vrtiće: Iznio i niz optužbi na račun Stanivukovića (FOTO/VIDEO)

Predsjednik Skupštine Grada Banjaluka Ljubo Ninković održao je danas sastanak sa roditeljima djece iz privatnih vrtića i rekao da imaju prijedlog za koji su dobili podršku.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

„Prijedlog za koji smo dobili apsolutnu podršku roditelja je da se subvencije izjednače i tu nema više nikave dileme i kompromisa. Svjestan sam da za to treba da se izdvoji određen dio novca i mi smo spremni da predložimo i sa koje to stavke. S obzirom da stopa poreza nepokretnosti do danas nije usvojena i da to nije (Stanivuković) mogao ukalkulisati u budžet za 2024. godinu kao određenu stopu, jer Skupština nije donijela tu stopu, to znači da iznos koji bi trebao da ostane na stoodstotnoj stopi, a to je negdje oko devet miliona za ovu godinu je iznos koji predlažemo da se subvencije izjednače", rekao je Ninković.

To je, kako je naveo, rješenje za ovu tekuću godinu, a stopu poreza i sve druge aktivnosti koje se budu ticale naredne godine rješavaće novi gradonačelnik i nova skupština, obzirom da se ta stopa nepokretnosti donosi svake godine.

„Upoznao sam roditelje da bi se to moglo riješiti u najboljem slučaju za mjesec i po do dva i mi smo spremni da zakažemo dvije vanredne sjednice kako bismo definisali izvor finansiranja za ove subvencije i time smo završili priču“, rekao je Ninković i dodao da su roditelji svjesni da se određene procedure moraju ispoštovati.

Navodi da oni moraju sada prihvatiti cijene vrtića kakve jesu i to da roditelji ne mogu dobiti mjesto u javnom vrtiću, podsjećajući da za vrijeme administracije Draška Stanivukovića nije napravljen nijedan vrtić.

"Mi smo sa ovim završili priču oko subvencija. Sve ono što ne bude urađeno neka ide na dušu Drašku Stanivukoviću", poručio je Ninković.

. Izvor: YouTube/Mondo BiH

Predsjednik gradske Skupštine iznio je na današnjoj pres konferenciji i niz optužbi na račun rada gradonačelnika navodeći da svaki dan iznosi brojne laži.

"Juče je rekao da on gradi most u Česmi, zaboravljajući da je sredstva dala Vlada RS i to 6,5 miliona, a ne on i to je prva laž koju je juče izrekao. Amandman SNSD-a na posljednji budžet su izdaci za Ulicu Petra Velikog u Česmi od 1,5 miliona, a isti iznos se umanjuje za Park Mladen Stojanović. To znači da smo mi, kao SNSD, obezbijedili osam miliona kroz Vladu RS i odbornički klub koji će biti investirani u naselje Česma", tvrdi Ninković dodajući da mu nije jasno kako Stanivuković onda tvrdi da on nešto gradi, osim ako je možda i on postao član SNSD-a.

Osvrnuo se i na najavljeni park kod Delte, gdje, kako tvrdi, Stanivuković pravi parking.

"Iz ovih lokacijskih uslova je vidljivo da je namjena parking i uređenje terena. Navode se parking, pješačke staze, hortikulturno uređenje, ambijentalno uređenje, a to znači da će na onoj lokaciji za koju on tvrdi da je park biti parking, a za ove radove novac u budžetu ne postoji. Stoga ne pravi nikakav park nego laže građane kako bi napravio parking, a ukoliko i izgradi park onda imamo uslove za novu krivičnu prijavu", rekao je Ninković.

Najavio je i novu vanrednu sjednicu Skupštine početkom naredne sedmice sa nekoliko tačaka dnevnog reda među kojima će se naći i prava radnika.

"To sam odlučio u dogovoru sa Božom Marićem, nakon brojnih pritužbi i problema radnika Gradske uprave. Naravno, podržaćemo nabavku aparatića za djecu sa dijabetesom i besplatan parking za dobrovoljne davaoce krvi", kazao je predsjednik Skupštine.

Ninković je upozorio da bi se Grad mogao suočiti i sa novim kreditnim zaduženjem, jer, kako tvrdi, Stanivuković troši novac iz 2024. godine za obaveze iz 2023. godine, koji skupštinska većina neće podržati.

(Mondo)