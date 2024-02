Upozorenje RHMZ-a: Najavljen jak i olujni vjetar, Hercegovinu očekuje obilna kiša

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak vjetar do nedjelje, 11. februara, koji će na planinama imati udare jače od 70 km/h, kao i na obilne padavine u Hercegovini tokom vikenda, gdje se očekuje lokalno o više od 140 litara kiše po metru kvadratnom.

Izvor: Shutterstock

Vjetar će danas jačati, pa se u Semberiji i Posavini i na istoku očekuju udari od 40 kilometara na čas, na zapadu do 60 kilometara, a na planinama na zapadu od 70 kilometara na čas.

Vjetrovito uz jak i olujni vetar biće i sutra, kada se očekuju se udari od 40 kilometara na čas na sjeveroistoku, odnosni u Semberiji i Posavini, do 80 kilometara na čas na jugu i zapadu.

Jak do olujni vjetar duvaće tokom noći na nedjelju, 11. februara, kao i ujutru. Vjetar će tokom jutra oslabiti na sjeveru, a do sredine dana i u ostalim predjelima. Očekuju se udari od 30 kilometara na čas na sjeveru, a do 80 kilometara na čas na jugu i jugoistoku, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovni se od sutra popodne i u nedjelju očekuje jača kiša uz obilnije padavine. Očekuje se od 80 do 120 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i više od 140 litara.

"Zbog obilnih padavina u kratkom periodu moguća je pojava i porast bujičnih vodotokova i problemi sa oborinskim vodama", napominju iz Zavoda.