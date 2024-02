Sutra vjetar i kiša, na snazi narandžasto upozorenje

Sutra će biti na snazi narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina i vjetra.

Izvor: Shutterstock

Obilne padavine očekuju se na području Hercegovine i u jugozapadnim krajevima, dok će vjetar južnog smjera duvati širom zemlje, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Narandžasto upozorenje za vjetar biće na snazi od ponoći do nedjelje ujutro, a za padavine sutra od 15.00 časova do nedjelje uveče.

Prognozirana količina padavina kreće se od 40 do 80 litara po metru kvadratnom, a lokalno može pasti i više, dok se očekuju udari vjetra južnog smjera brzine od 50 do 70 kilometara na čas, na planinama i visoravnima do 90 kilometara na čas.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno da zaštiti sebe i svoju imovinu.

Moguće je plavljenje imovine i saobraćajnica, kao i poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.

(Srna)