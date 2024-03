Petrović o odluci Ustavnog suda RS: Potrošačima veće cijene, ali "Elektroprivreda" neće imati ni marku više

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) Luka Petrović izjavio je da će odlukom Ustavnog suda Srpske većini građana biti povećana cijena električne energije, a manjini smanjena, te da ovo preduzeće neće imati ni KM više od ove sudske odluke.

"Ovom odlukom će se sigurno povećati cijena građanima koji su trošili manje električne energije, ovima koji su prosječno trošili neće nikako, a onima koji su više trošili doći će do sniženja cijene električne energije", naveo je Petrović.

On je dodao da to nije princip ERS, kao ni Vlade Republike Srpske ni nadležnog ministarstva.

Petrović je naglasio da ERS, ako se definitivno poništi odluka Regulatorne komisije za energetiku, neće imati nijednu marku više, ni manje u svojim prihodima.

On je naveo da će, ako odluka Ustavnog suda zaživi, doći do pomijeranja cijena unutar korpusa u kome su bile definisane.

Petrović je rekao da je ERS pratio iskustva Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije, te izradio tarifne grupe u želji da kupci koji racionalno troše imaju nižu cijenu struje, a veliki potrošači - veću. On je dodao da se mrežarine uređuju posredstvom Regulatorne komisije za energetiku.

"Namjera je bila da se zaštite racionalni kupci. Pošto je to regulisana djelatnost, istu količinu novca imate od malih i velikih kupaca, sada će se ta količina novca morati rasporediti po istoj cijeni na sve kupce, a njih je 583.000 u Republici Srpskoj – govorim o domaćinstvima i ostaloj potrošnji", rekao je Petrović.

On kaže da to znači, da tamo gdje je bilo niže, sa ovom odlukom bi se moralo povećati, a tamo gdje su bile veće cijene, ovom odlukom bi se morale smanjiti.

"Naša namjera je da u roku od ova dva tri dana pošaljemo dodatne informacije sudijama Ustavnog suda, kako bi razmotrili mogućnost preispitivanja i dopunskih potencijalnih odluka", rekao je Petrović.

On je ukazao da je saglasnost na ovakve tarifne grupe dala Energetska zajednica, te da su stremljenja EU da potrošači racionalnije troše, da se ne bi koristili skupi izvori električne energije, kao što je termoelektrična energija.

"Mi isključivo poštujemo odluke Regulatorne komisije za energetiku koja je dužna da saopšti, shodno njenim procedurama, kako ćemo mi dalje nastupati. Kada se odluka Ustavnog suda objavi u Službenom glasniku, Regulatorna komisija ima svoje rokove da uskladi, shodno toj odluci, mogućnost obračuna struje za mart i ona će nas o tome obavijestiti", rekao je Petrović.

On kaže da će, pošto je riječ o regulisanoj cijeni električne energije, građani će biti obaviješteni od Regulatorne komisije na koji način će se obračunavati za mart.

"Regulatorna komisija ima tarifnu metodologiju prema kojoj je ona primijenila povlašteni status za kupce koji racionalno troše. Sad moramo da vidimo da li su svi argumenti bili dostavljeni Ustavnom sudu, jer nije ERS vodio proces sa Ustavnim sudom, već Regulatorna komisija", rekao je Petrović.

Petrović je naveo da onaj ko je trošio do sada 800 kilovat-časova električne energije nije imao promjena na računu i izdatku za električnu energiju, oni koji su trošili više od 800 kilovat-časova do 1.000, plaćali su dvije KM više, za one sa više od 1.200 kilovat-časova to je bilo četiri KM više, a za one koji su trošili 1.500 kilovat-časova bila su znatnija povećanja.

"Tarifni postupak je išao na zaštitu građanina i na zelenu agendu koju smo dužni da primjenjujemo, sve što se manje električne energije koristi, to znači da se ne koriste termoelektrični izvori proizvodnje električne energije, to znači da koristimo više zelene energije", rekao je Petrović.

Petrović je poručio da racionalna potrošnja sigurno spašava i ERS i Republiku Srpsku, puni budžete i čine se usluge mnogim drugim sistemima.

On je rekao da predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović treba da prekine političko djelovanje, dodajući da se "tolika količina neznanja, populizma, spinovanja do sada nije pojavila u Republici Srpskoj".

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović rekao je danas novinarima da treba ukinuti tarife za obračun električne energije koje se primjenjuju od 15. decembra 2022. godine, a predsjednik SDS-a Milan Miličević pozvao je Upravu "Elektroprivrede Srpske" da smanji cijenu struje.

