Luka Petrović: Odluka Ustavnog suda uzrokovaće poskupljenje struje za 90 odsto građana RS

Poništavanjem Odluke o tarifnim stavovima za javno snadbijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj koju je osporio Ustavni sud Republike Srpske, "Elektropriveda Republike Srpske" biće u problemu, ali i građani, tvrdi direktor ERS, Luka Petrović.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Poništavanjem Odluke o tarifnim stavovima za javno snadbijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj koju je osporio Ustavni sud Republike Srpske, "Elektropriveda Republike Srpske" biće u problemu, a potencijalne tužbe za pogrešno obračunat model, regulator će prefakturisati građanima.

"Mi smo mislili da je Ustavni sud BiH donio takvu odluku jer on obično donosi negativne odluke po nas i zaustavlja tokove ali smo u šoku da Ustavni sud Republike Srpske nije razumio da je sa ovom odlukom doveo do povećanja cijena električne energije za 90 posto građana Republike Srpske.Tarifnim postupkom koji je osporen zaštićeni su oni građani koji troše manje električne energije, a sada je Ustavni sud Republike Srpske zaštitio one koji troše više kilovat sati električne energije", rekao je za "Nezavisne" Luka Petrović, direktor "Elektroprivrede Republike Srpske".

On kaže da je odluku o tarifnim grupama donijela Regulatorna agencija za energetiku Republike Srpske i proslijedila javnom snadbijevaču u ovom slučaju "Elektroprivredi Republike Srpske".

"Mi smo morali nabaviti softver koji bi mogao da primjeni obračun po novim tarifnim grupama. Softver je koštao 12 miliona KM. Nakon dobijanja odluke Ustavnog suda i objavljivanja u Službenom glasniku Regulatorna agencija za energetiku će obavijestiti nas kao snadbijevača da se poništava Odluka i dovešće nas u probleme već u martu mjesecu. Može da dovede u pitanje novčani tok Elektroprivrede i da zaustavi život jer jedan mjesec nama u sistemu je možda i 100 miliona KM", rekao je Petrović.

Podsjećanja radi, Ustavni sud Republike Srpske odlučio je da tarife za obračun električne energije nisu u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

Obrazlažući svoju odluku, Ustavni sud je istakao da su tačkom II osporene odluke, koja predviđa obim potrošnje kao kriterijum za utvrđivanje naknada za nabavku električne energije, krajnji kupci u okviru jedne tarifne grupe koji troše više električne energije dovedeni u nepovoljaniji položaj u odnosu na krajnje kupce u okviru iste tarifne grupe koji troše manje električne energije, što je suprotno ustavnom načelu zabrane diskriminacije.

Podsjećamo, od decembra 2022. godine u RS su zvanično uvedene blok tarife, kojima je cijena struje električne energije regulisana po količini potrošnje. Od tada se do 500 potrošenih kilovata prilikom obračuna električne energije u kategoriji domaćinstva plaća po jednoj cijeni, odnosno od 501 do 1.500 kilovata po drugoj, a od 1.501 po trećoj.

(MONDO)