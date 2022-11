Koliko i kako ćemo plaćati struju? Od stimulacije za štediše do blok tarifa

Najnoviji prijedlog je uvođenje "blok tarifa" za potrošnju električne energije u Republici Srpskoj, dok prijedlog za stimulacije štednje još nije ugledao svjetlost dana iako je najavljeno da će funkcionisati od oktobra

Izvor: Shutterstock

U Nacrtu tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže, koji je objavila Regulatorna komisija za energetiku RS (RERS) predloženo je uvođenje tzv. "blok tarifa" za obračun i naplatu potrošenje električne energije.

Po ovom prijedlogu, domaćistva koja potroše do 500 kilovata električne energije platiće je po jednoj cijeni. Oni koji potroše od 500 do 1.500 kilovata platiće nešto više, a treća tarifa predviđena je za one koji potroše više od 1.500 kilovata. Nacrt će biti upućen u javno razmatranje, a javne rasprave su zakazane za petak 18.novembar, rekao je Aleksandar Jegdić, sekretar Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

U RERS-su uvjeravaju da domaćinstva neće osjetiti velika poskupljenja i da se "blok tarife" odavno primjenjuju u zemljama okruženja.

Direktor Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) Luka Petrović rekao je da će sve promjene biti prihvatljive građanima.

"Mi ćemo pokušati da ne pravimo udar na građane Republike Srpske i ja vjerujem da promjene koje će se desiti neće osjetiti 70% građana u Srpskoj. Te promjene koje će se desiti kako smo predložili mogu da se dese kod četvrtine domaćinstava i brojila", rekao je Petrović za ATV.

Ova vijest nije naišla na dobrodošlicu kod građana Republike Srpske. Mnoga domaćistva potroše više od 500 kilovat časova mjesečno i van grijne sezone i plaše se da će sada "upasti" u drugu kategoriju i skuplje plaćati struju.

Potrošnja električne energije po stanovniku u RS u 2020. godini iznosila je 3. 731 kWh (podatak Zavoda za statistiku RS).

Program uštede na čekanju

U septembru ove godine Petrović i predsjednik Vlade RS, Radovan Višković, najavili su program za stimulaciju štednje struje. Najavljena je stimulacija za one koji potroše manje struje u odnosu na mjesece iz prethodne godine.

"Ako je neko u oktobru 2021. godine trošio 100 kilovat-časova struje, a sada, u oktobru 2022. godine potroši 80, biće oslobođen računa za plaćanje za taj mjesec i tako će biti u narednim mjesecima", rekao je Višković novinarima u Banjaluci. Takođe je najavio da će onima koji budu trošili više struje u odnosu na isti mjesec prethodne godine računi za struju biti drugačije obračunavani.

Petrović je istovremeno najavio da je u pripremi program putem kojeg će građanima koji od oktobra do marta iduće godine uštede od pet do 20 odsto električne energije računi biti umanjeni za 30 do 100 odsto.

Ovaj plan štednje takođe još nije definitvno usvojen.

Loša godina za proizvodnju struje

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) završiće ovu godinu s gubitkom i najviše zbog loše hidrološke situacije i potrebe da uvozi električnu energiju, rekao je prošle nedjelje resorni ministar Petar Đokić za Blumberg Adria.

Rekao je takođe da cijena električne energije za domaćinstva ne može biti mijenjana, ali da treba štedjeti i na taj način umanjiti pritisak na Elektroprivredu kako bi imala višak struje koji bi prodala na stranom tržištu.

Đokić je pojasnio da je u ovoj godini već potrošeno više od 70 miliona KM na uvoz električne energije, a jedan od glavnih razloga bilo je neplansko iskakanje Termoelektrane Ugljevik s mreže, čak 24 puta u ovoj godini.

"Morali smo kupovati energiju, u nekim trenucima plaćati i po 500 evra po megavat satu, a isporučivali smo je potrošačima po cijenama koje su nekoliko desetina puta manje", kaže Đokić.

Da li Srpska izvozi 30 odsto struje?

On je dodao da RS ima potencijal da proizvede višak električne energije, ali to ove godine nije bio slučaj jer hidrologija nije bila povoljna, a termoelektrane nisu radile u normalnom režimu.,

Podsjećamo, predsjednik Vlade RS Radovan Višković i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ranije su izjavili da je Republika Srpska među rijetkim državama koje imaju viškove električne energije i da trenutno tržištu nudi više od 30 procenata proizvedene struje.

Dodik je rekao da Republika Srpska zadržava nisku cijenu za domaću ponudu, a od viška koje prodaje eksterno, balansira i da su njeni bilansi uvijek pozitivni.

Višković je u govoru na svečanosti Privredne komore RS rekao da se u Srpskoj domaćinski upravlja i da prodaja viškova na tržištu omogućava "socijalnu cijenu" energije za stanovništvo u RS

"Vi znate da stanovnici struju plaćaju po cijeni 22,5 evra po megavat-satu (MWh), a da je proizvodna cijena u našim termoelektranam u pola veća", objasnio je tada, ali je kasnije pojasnio da je neodrživo da cijena električne energije u Srpskoj ostane na sadašnjem nivou

U strukturi finalne potrošnje električne energije u Srpskoj, po podacima Zavoda za statistiku iz 2021. godine, domaćinstva učestvuju sa 48,1%, industrija sa 26,6%, ostali potrošači sa 22,9%, dok potrošnja u oblasti građevinarstva, saobraćaja i poljoprivrede iznosi ukupno 2,3%.