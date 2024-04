Egić: Odnos vlasti u FBiH prema Srbima je nedopustiv

Оdnos vlasti u Federaciji BiH (FBiH) prema Srbima nedopustiv, kaže Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić povodom obilježavanja 32 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici.

Izvor: Screenshot

Egić podsjeća da za taj zločin niko nije odgovarao.

"Mi ćemo to uvijek raditi. Danas smo došli da odamo pomen nevino nastradalim vojnicima i oficirima Jugoslovenske narodne armije (JNA)", rekao je Egić novinarima prije parastosa u crkvi u Miljevićima u Istočnom Novom Sarajevu povodom obilježavanja 32 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici.

On je podsjetio da je JNA u to vrijeme bila jedina legitimna vojna sila na teritoriji BiH, te da se zločin u Dobrovoljačkoj dogodio 2. i 3. maja, iako je 26. aprila u Skoplju postignut sporazum o mirnom povlačenju Vojske JNA sa teritorije BiH.

"To govori o moralu, o već pripremljenim stvarima koje su bile neizbježne od tadašnjih muslimanskih snaga, to su `Zelene beretke`, Teritorijalna odbrana i ko zna koliko je bilo paravojnih formacija. Uprkos postignutom dogovoru, Dom JNA je napadnut 2. i 3. maja i tad su već počele prve žrtve, prije toga nekoliko dana, 22. aprila vojnici koji su ostali u kvaru u vojnom transporteru su izvučeni, ubijeni i do danas njihovi posmrtni ostaci nisu nađeni. Trećeg maja, kada se po dogovoru vojna kolona povlačila, napadnuta je i opet su počinjeni strašni zločini", naveo je Egić.

On je ukazao da sve to govori o odnosu tadašnjih muslimanskih vlasti prema svemu što je bilo srpsko, prema svemu što je predstavljalo simbol Jugoslavije i Srba na ovim prostorima.

"Jedne žrtve su glorifikovane, druge se ne priznaju kao žrtve.Nažalost, ponovićemo po ko zna koji put da niko za to nije odgovarao, jedna optužnica je pala, evo u 2022. godini ponovo je Sud BiH pokrenuo tužbu, ni od ovoga ne očekujemo ništa. Odnos, pogotovo vlasti u FBiH prema Srbima, prema srpskim žrtvama je nedopustiv, stoga mi moramo svojim žrtvama odavati pomen, pričati o tim sukobima, govoriti istinu i mi ćemo to uvijek raditi", rekao je Egić, prenosi Srna.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. u Dobrovoljačkoj ulici poginulo je i ubijeno najmanje 28 pripadnika JNA.

(MONDO)