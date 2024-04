Potpuna obustava saobraćaja u Česmi zbog rekonstrukcije ulice

U Ulici Petra Velikog u banjalučkom naselju Česma od sutra će na snazi biti potpuna obustava saobraćaja za sva vozila, na dijelu od broja 40 do broja 50, u periodu od 7.45 do 18.00 časova, od 22. aprila do 20. maja, radnim danima i subotom, objavila je Gradska uprava.

Izvor: Grad Banjaluka

Saobraćaj je biti obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice

Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije. Za vrijeme obustave saobraćaja, odnosno u vremenskom periodu od 7.45 do 18.00 časova autobusi na gradskoj liniji 9b Česma – Medeno polje – Centar iz smjera Centra saobraćaju do autobuskog stajališta „Petra Velikog broj 35“, odnosno do objekta crkve.

