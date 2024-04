Sve je skuplja tradicionalna proslava: Cijene prasića i jagnjadi pred vaskršnje praznike skoro izjednačene

Cijene prasića i jagnjadi pred vaskršnje praznike i Đurđevdan dostižu vrhunac.

Izvor: Shutterstock

Mnogi će reći da nikad nije bilo teže proslaviti Vaskrs ili slavu uz običaje na koje smo navikli – praseće ili jagnjeće pečenje.

Mnogi će sudeći po trenutnim cijenama ove praznike dočekati skromnije, jer osim pečenja tu su i troškovi ostale hrane, pića i kolača uz koje je većina navikla da proslavlja praznike.

Svi se sjećamo dana kada ste vrlo povoljno na trpezi mogli imati pečenje, međutim to posljednjih godina nije slučaj, a cijene ovih dana dostižu vrhunac.

Prije desetak dana prasiće ste mogli kupiti po cijeni od 10 KM po kilogramu žive vage dok je cijena ovih dana dostigla i 15 KM u zavisnosti od mjesta prodaje i kilaže.

Za visoke cijene prasića uzgajivači krive "afričku kugu".

Predsjednik Upravnog odbora svinjogojaca Republike Srpske Slobodan Perić nedavno je rekao da ova situacija nije samo na tržištu Srpske, već je ista i u Srbiji, Hrvatskoj i zemljama EU, gdje je takođe došlo do povećanja.

“Ovakve cijene prasadi nisu samo kod nas, nego je to globalni problem u EU, gdje je došlo za 15 do 20 odsto smanjenja broja krmača i sigurno će trebati godina, do godina i po, da se tržište pokuša oporaviti i da dođe do stabilnog snabdijevanja tržišta potrošača”, rekao je Perić.

Cijena jagnjadi takođe je visoka, ali ipak ne toliko. Sudeći po objavama na stranicama za oglašavanje kao i na društvenim mrežama za kilogram žive vage moraćete izdvojiti od 10 do 12 maraka što je, kako tvrde uzgajivači, niska cijena s obzirom na predstojeće praznike. Uzrok vide u padu potražnje.

Predsjednik Udruženja uzgajivača ovaca i koza RS Milan Ćirić rekao je nedavno za “Glas” da su jagnjad od sredine januara do početka aprila prodavali za 11 maraka po kilogramu žive vage, ali da ta cijena sada ne prelazi deset KM.

"Očekivano je da cijena pada kako se primičemo maju, jer se povećava ponuda jagnjadi na tržištu. Ono što nas zabrinjava je potražnja. Uskrs je prošao, ramazanski post završio, ali mi te praznike praktično da nismo ni osjetili. Nekada su u ovo doba godine, oko velikih vjerskih praznika, šleperi jagnjadi stizali iz uvoza, a mi sada sopstvenim snagama bez problema podmirujemo tržište", naveo je Ćirić.

Ipak se nada da će predstojeći prvomajski i vaskršnji praznici, kao i Đurđevdan popraviti opštu sliku.

(Mondo)