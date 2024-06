Prijedorski vatrogasci u nesvakidašnjoj "spasilačkoj misiji” (FOTO/VIDEO)

Poznato da je da vatrogasci često imaju čudne zahtjeve za intervencije, a jednu takvu nesvakidašnju, na koju su se rado odazvali, imali su u Prijedoru.

Izvor: Vatrogasci Prijedor

Naime, kako su objavili na svojoj Facebook stranici, prijedorski vatrogasci su prije dva dana izašli na teren u Ulicu Jovana Raškovića, kako bi pomogli djeci koja se tu redovno igraju.

Djeca su bila u problemu jer su im lopte u žaru igre završile na obližnimn balkonima i to na duže vrijeme.

Na veliko zadovoljstvo djece skinute su četiri lopte sa dva balkona.

Vatrogasac Mario Radinović je za portal InfoPrijedor rekao da je to uradio na molbu jedne bake.

“Živim u jednoj od tih zgrada, koje okružuju to igralište, i svakodnevno viđam tu dječicu koja se igraju s loptom. Mali su oni, najstarije dijete je oko desetak godina a lopte su lagane i kod malo jačeg šuta, lopta je već na nečijem balkonu. Neki dan, kad sam se vraćao s posla, jedna baka, čiji je unuk jedan od tridesetero djece koja se tu igraju, zamolila me je da organizujem ovu akciju “spašavanja lopti”, kaže kroz smijeh Mario i dodaje da su, on i mladi kolega Velaula za ovu lijepu gestu nagrađeni dječijim osmjehom i vriskom oduševljenja i ovacijama.

Kako je to izgledalo možete pogledati u videu ispod.

(Mondo)