U BiH u prvom dijelu dana biće pretežno sunčano i vrlo toplo, uz temperaturu do 35 stepeni, dok se poslije podne očekuje naoblačenje uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Naoblačenje uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom prvo će zahvatiti sjeveroazapadne dijelove, a potom sjeverne i premještaće se ka istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Moguće su lokalne nepogode uz jak do olujni vetar, jače padavine u kratkom periodu i pojavu grada ponegdje.

Nepogode će biti najizraženije u široj regiji oko rijeke Save, a padavine će jačati u većini predjela tokom naredne noći.

Na jugu i jugoistoku biće suvo do kraja dana.

Vidi opis Danas tropske temperature, popodne moguća kiša Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 1 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 2 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 3 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 4 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 5 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 6 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 7 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 8 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 9 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 10 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 11 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 12 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 13 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 14 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 15 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 16 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 17 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 18 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 19 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 20 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 21 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 22 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 23 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 24 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 25 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 26 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 27 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 28 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 29 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 30 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 31 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 32 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 33 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 34 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 35 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 36 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 37 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 38 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 39 / 41 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 40 / 41 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 41 41 / 41

Duvaće slab do umjeren južni do jugozapadni vjetar, popodne u skretanju na sjeverozapadni, a na sjeveru popodne i uveče očekuju se prolazno jaki do olujni udari vjetra.

Dnevna temperatura biće od 30 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih, dok se uveče očekuje pad temperature od sjeverozapada.

U većini krajeva jutros je sunčano i toplo, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica 15, Čemerno 17, Drinići, Šipovo i Gacko 18, Sokolac i Foča 19, Drvar, Ribnik, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Han Pijesak, Sarajevo, Kalinovik i Rudo 20, Mrakovica 21, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Srbac, Doboj, Zvornik, Bileća, Višegrad, Tuzla i Zenica 23, Trebinje 24, Mostar 25, a Bijeljina i Neum 28 stepeni Celzijusovih.

(MONDO)