Osvježenja nema ni u najavi: Narednih 10 dana veoma vruće, očekuju se i tropske noći (FOTO)

Najmanje tokom narednih 10 dana očekuje se veoma toplo vrijeme, pogotovo od srijede 10. jula...

Jak i dugotrajan toplotni talas usloviće danas i sutra maksimalne temeperature do 37 stepeni, a od srijede do kraja sedmice od 34 do 40 stepeni, uz tropske noći u urbanim sredinama.