Pomama za vikendicama s bazenom: Cijena od 100 do 1000 KM po danu

Za iznajmljivanjem vikendica i vila u Republici Srpskoj, posebno onih sa bazenom, vlada velika pomama, a kako kažu vlasnici tih nekretnina, slobodnih termina nemaju do kraja avgusta, a cijene se kreću od 100 do 1.000 maraka na dnevnom nivou.

Izvor: Pixabay

Da je potražnja velika vidljivo je i na društvenim mrežama, kao i stranicama za oglašavanje, koje su preplavljene pitanjima i ponudama.

Iz luksuzne vile "Villa.La.Repit" Banjaluka ističu da kod njih cijena iznosi 1.000 KM na dnevnom nivou.

"Uglavnom su to naši gosti, oni koji slave momačko ili djevojačko veče, 18. rođendane... Kao i ranijih godina imamo veliki broj gostiju", kazali su iz ove vile za "Nezavisne novine".

Aleksandar Mitrić, vlasnik vikendice u Šipovu, ističe da potražnja za iznajmljivanje vikendica nikada nije bila veća, te da do kraja avgusta nemaju slobodnih termina.

"Imamo vikendicu koja posjeduje bazen, a što se tiče cijene ona se kreće od 25 do 30 maraka po osobi na dnevnom nivou", kazao je Mitrić i dodao da korišćenje vikendice na dnevnom nivou iznosi 100 KM.

Ističe da, što se tiče gostiju, ovo mjesto je u posljednje vrijeme najprimamljivije gostima iz Saudijske Arabije, imaju i dobar dio gostiju iz Litvanije, ali i domaći gosti ne zaostaju.

"Uglavnom su to mladi ljudi koji radi druženja i zabave iznajme vikendicu na dan-dva", zaključio je Mitrić i istakao da su vikendice idealne za razne proslave.

Tamara Trožić, vlasnik vikendice "Tamara" u Krupi na Vrbasu, kaže da je potražnja za vikendicama neopisivo velika.

"Inače su tražene vikendice koje imaju bazen te je svaki drugi klijent okrenut tome", kaže on.

Kako kaže, njihovi gosti su porodice, ali i omladina, a cijena iznajmljivanja zavisi isključivo od broja osoba koje dolaze.

"Cijena iznajmljivanja zavisi od broja osoba, ali to je od 400 do 500 KM. Kapacitet prenoćišta je oko 10 osoba, a dnevno možemo ugostiti 30 do 40 gostiju jer imamo toliko sjedećih mjesta. Imamo sve sadržaje: posuđe, roštiljski pribor, pečenjaru, šank, dva toaleta", istakla je Trožićeva za "Nezavisne novine".

Dodaje da se na ovaj način kvalitetno može provesti odmor, kao i organizovati manje svadbe do 50 ljudi te krštenja.

Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" u Prijedoru i urednik Facebook stranice Dom.ba, kazao je da što se tiče vikendica za iznajmljivanje, one su u zadnje vrijeme doživjele ekspanziju.

"Ljudi grade vikendice sa bazenima pa ih iznajmljuju na dnevnom nivou za razne proslave. Što se tiče cijena, one se kreću od 200 do 500 maraka, zavisno od broja osoba, odnosno noćenja", kazao je Gruban.

Dragan Milanović, direktor Agencije za nekretnine "Remax", ističe da se oni bave dugoročnim najmovima, te da zbog toga nemaju izdavanje vikendica u ponudi, jer se niko ne odlučuje iznajmiti vikendicu na duže vrijeme.

"Vidimo da na tržištu ima u ponudi dosta vikendica koje se izdaju. To su luksuznije, bolje opremljene vikendice sa bazenom, pored rijeka, i izdaju se kratkoročno, za proslave, za događaje, rođendane ili krštenja. To su kratkoročni najmovi i toga ima dosta u Banjaluci", zaključio je Milanović.

(MONDO)