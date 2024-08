Kusturić: Novi požar kod Bileće, vatra stigla do kuća

Na području Bileće izbio je novi požar koji je došao blizu naseljenog mjesta, te je sad prioritet da bude stavljen pod kontrolu, nakon čega slijedi gašenje požara kod Nevesinja i Gacka, rekao je direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić.

"Do prije sat vremena smo gasili požar na Tjentištu, ali mi je (vršilac dužnosti) direktor Civilne zaštite Boris Trninić javio da se pojavio veliki požar kod Bileće, te da je ugroženo selo, jer je požar došao do kuća, tako da smo se mi prebacili na to područje", rekao je Kusturić.