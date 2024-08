Sunčano i vruće i danas, temperatura do 41 stepen

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH i danas će biti pretežno sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnnost i najvišu temperaturu do 41 stepen.

Tokom popodneva doći će do razvoja oblačnosti od jugozapada ka istoku koji će ponegdje, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, donijeti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Uveče i u noći pljuskovi su mogući i ponegdje na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova.

Dnevna temperatura vazduha biće od 35 do 41, a u višim predjelima od 30 stepeni Celzijusovih.

U većini krajeva jutros je vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja i da zbog velike vrućine na duža putovanja kreću rano ujutro ili kasno poslije podne, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 16.00 časova, i to dva puta po pet do sedam minuta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na putevima Brodar-Višegrad u tunelima "Cera tri" i "Strogonik", Međeđa-Brodar u tunelu "Kotva dva", Dobro Polje-Miljevina u tunelu "Sijeračke stijene", u tunelu Trgovišta na dionici Brodar-granica Republike Srpske i Srbije.

Na dionici magistralnog puta Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, zbog radova saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova usporeno, jednom saobraćajnom trakom, uz moguće kratkotrajne zastoje.

Zbog rehabilitacije dionice magistralnog puta Han Pijesak dva-Sokolac, izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraća se usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Minerski radovi u toku su i na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na dionici Trnovo–Miljevina u kanjonu rijeke Bistrica.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, zbog rekonstrukcije.

Radi uključivanja i isključivanja sa terena mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce", od mosta Rudanka, uključujući most do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška – Nova Topola – Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja. Zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim saobraćaja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se usporeno.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na magistralnom putu dionica Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa premašuje 16 tona.

U FBiH zbog sanacije na dionicama magistralnih puteva Vitez-Travnik i na ulazu u Žepče izmijenjen je režim saobraćaja. Zbog izrazito frekventne dionice, na mjestu radova formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

Minerski radovi aktuelni su do 16.00 časova na ulazu u Bosansku Krupu iz pravca Bihaća, a obustave su 15-minutne.

Sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji VakuF/Uskoplje, foča-Ustikolina i Olovo-Semizovac.