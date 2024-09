Nagla promjena vremena: Sutra najavljeno nevrijeme u Srpskoj, izdato upozorenje

U Republici Srpskoj sutra se očekuje nagla promjena vremena uz pljuskove sa grmljavinom, jak do olujni južni vjetar i obilnije padavine ponegdje, upozorili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom i pojava grada.

Prva kišna zona će rano ujutru donijeti jače padavine u Hercegovinu i na krajnji sjeverozapad, a tokom popodneva će se premještati od zapada ka istoku.

Obilnije padavine očekuju se u Hercegovini i to 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, kao i na sjeverozapadu od 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

U ostalim predjelima padavina će biti znatno manje, a najmanje kiše će pasti u Semberiji.

Duvaće jak do olujni jugo. Udari vjetra biće od 50 do 70 kilometara na čas, na planinama na zapadu ponegdje jači od 80 kilometara na čas, a na krajnjem sjeveru duž rijeke Save slabiji oko 40-50 kilometara na čas.

(Srna/MONDO)