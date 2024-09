Uništena česma u novoizgrađenom parku "Oslobođenja" u Banjaluci

Nakon što su prošle sedmice prepilane sprave na Sokolskom igralištu, a nakon toga uništene i klupe na novoizgrađenom vidikovcu na Banj brdu, ovaj put na meti vandala našao se i inventar u parku „Oslobođenja“.

Izvor: Grad Banja Luka

Naime, nesavjesni pojedinci ili više njih sinoć su polomili česmu koje je dio ambijentalne cjeline ovog novog parka, a koji je otvoren prošle sedmice.

"Nadležni rade na identifikovanju počinioca, a Grad Banjaluka najoštrije osuđuje nesavjesne pojedince, te ovom prilikom apeluje još jednom na sve sugrađane da čuvaju zajedničku imovinu", saopšteno je iz Gradske uprave.

Podsjećamo, kako bi se u što većoj mjeri spriječilo ovakvo djelovanje nesavjesnih pojedinaca, pooštrene su i kazne za vandalizam i uništavanje gradske imovine.

Odluka o povećanju novčanih kazni sa 100 KM na iznose od 1.000 KM do 3.000 KM donesena je prošle godine.

Prema toj Odluci, umjesto 100 KM, koliko je do tada iznosila kazna za ispisivanje grafita, povećana je i iznosi od 1.000 do 3.000 KM, dok je za uništavanje gradske imovine i komunalne opreme kazna od 2.000 do 3.000 KM.

(Mondo)