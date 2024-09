Prognoza vremena: Danas sunčano, poslije podne kiša

U BiH će danas biti malo do umjerno oblačno vrijeme sa kišom poslije podne i temperaturom od 23 do 31 stepen Celzijusov.

Izvor: Shutterstock

Jutro je pretežno sunčano u većini krajeva, a tokom prijepodneva će doći do postepenog naoblačenje sa zapada, prvo u Krajini, koje lokalno u ovim krajevima može usloviti prolaznu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i tokom noći na petak biće oblačno uz nove padavine i hladnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometrološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 23 na jugozapadu i jugu do 31 na sjeveru i sjeveroistoku, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, u Krajini i Hercegovini umjeren do jak, na momente i jak do olujni jugo.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac četiri, Han Pijesak osam, Čemerno, Sarajevo, Tuzla i Zenica 10, Foča, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Ribnik 11, Banjaluka, Prijedor, Bileća i Rudo 12, Doboj, Brčko 13, Bijeljina 14, Trebinje 16, Neum 20 i Bihać 21 stepen Celzijusov.

(SRNA)