Stigla promjena vremena: Danas pljuskovi i naglo zahlađenje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno sa kišom i pljuskovima uz naglo zahlađenje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Padavine će biti obilnije na jugu i zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha u prvom dijelu dana biće od 12 stepeni na zapadu i jugozapadu do 20 na jugu Hercegovine, u višim predjelima na zapadu od 10 stepeni Celzijusovih.

Tokom noći će doći do noog zahlađenja, pa će temperatura vazduha biti od šest na jugozapadu do 11 na sjeveroistoku, na jugu do 14, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno pojačan, zapadni do sjeverozapadni, dok će u Hercegovini duvati umjeren do jak, na udare i olujni jugo.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Mrkonjić Grad sedam, Bihać osam, Prijedor, Novi Grad i Ribnik devet, Banjaluka 10, Han Pijesak i Čemerno 12, Bijeljina, Doboj, Sokolac, Brčko i Tuzla 13, Zenica 14, Foča, Rudo i Sarajevo 16, Bileća 17, Trebinje 18 i Neum 24 Stepena Celzijusova.

(MONDO)