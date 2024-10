Prognoza: Danas svježije i uglavnom suvo, kiša moguća samo ponegdje na sjeveru

Danas će biti promjenljivo do potpuno oblačno, svježije i uglavnom suvo vrijeme, dok će na jugu i dalje biti sunčanije i toplije od ostalih predjela.

Slaba kiša je moguća samo ponegdje na sjeveru i u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 12 na zapadu do 18 na istoku, na jugu do 21 stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočnih smjerova.

Jutro je pretežno oblačno u većini krajeva, dok kiša pada ponegdje u Krajini.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Na dionicama na kojima su u toku radovi privremena signalizacija reguliše saobraćaj.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Crkvina - Modriča zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje - Brčko.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Šepak - granica Republike Srpske /BiH//Srbije /Šepak/ i na mostu zabranjen je saobraćaj za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 40 tona i čije osovinsko opterećenje prelazi devet tona.

Tokom prelaska, na mostu se istovremeno mogu naći najviše dva teretna vozila i to bez putničkih vozila.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, su i na magistralnim putnim pravcima od Bijeljine prema Brčkom, Dragotinja - Prijedor, Srbac - Derventa, Han Pijesak - Sokolac, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionicama Gacko - Tjentište u Sastavcima, Dobro Polje - Miljevina, Brod na Drini - Hum, Gradiška - Kozarska Dubica, Teslić - Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Zbog radova u tunelima "Cera tri", "Strogonik", te "Pasjaci" i "Hamšil" izmjene su na magistralnom putu Brodar - Višegrad, kao i u tunelu "Kotva dva" na dionici Međeđa - Brodar.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice - Nova Topola, te na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška, kao i na regionalnom putu Teslić - Pojezera /granica sa FBiH/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda.

Na regionalnom putu Razboj - Rudanka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje mosta za prelaz transportera i teške mehanizacije.

Rođeno 26 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 12 djevojčica i 14 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 12 beba, u Doboju šest, Zvorniku četiri, u Gradišcu dvije, a u Bijeljini i Nevesinju po jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama. Četiri djevojčice i osam dječaka rođeno je u Banjaluci, u

Doboju četiri djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice i dva dječaka, u Gradišci dva dječaka, a u Nevesinju i Bijeljini po jedna djevojčica. U porodilištima u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Foči nije bilo porođaja u protekla 24 časa.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik - Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina - Gornja Vijaka.

Privremena obustava saobraćaja biće na snazi na regionalnom putu Doboj - Modriča u Kostajnici zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Radi bušačko-minerskih radova na regionalnom putu Istočno Sarajevo - Trebević - Brus, na lokalitetu Zlatište, opština Istočni Stari Grad, u intervalima od 11.00 do 15.00 časova biće privremenih kraćih obustava saobraćaja u trajanju od jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar - granica Republike Srpske/Srbije zabranjen je saobraćaj za vozila ukupne mase veće od 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Jablanica - Mostar saobraćaj je omogućen za sve kategorije vozila, s tim što je na području Donje Jablanice usporen i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

I dalje je na snazi obustava saobraćaja na magistralnom putu Jablanica - Blidinje.

Zbog radova u tunelu Ivan, na dionici auto-puta Bradina - Tarčin saobraća se usporeno jednom trakom uz postavljenu signalizaciju.

Zbog radova na vijaduktu Reljevo, na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Butila, vozila saobraćaju jednom trakom u pravcu kretanja.

Na dionici Podlugovi - Visoko na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka, a brzina ograničena na 60 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Matuzići - Doboj zbog radova saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su u toku i na magistralnim putevima Simin Han - Donje Caparde, Doboj - Gračanica, Kladanj - Živinice i Foča - Ustikolina.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Preko graničnog prelaza Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase i ona se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

