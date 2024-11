Prognoza za danas: Jutro maglovito i hladno, tokom dana sunčano

U cijeloj BiH danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ujutru hladno i oblačno uz čestu maglu uz rijeke i po kotlinama. Mraz se očekuje u višim predjelima, a slabog mraza biće i ponegdje u nižim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana sunčani periodi uz promjenljivu oblačnost. Magla će se ponegdje zadržavati tokom cijelog dana uz hladnije vrijeme. Na jugu i višim predjelima na istoku tokom većeg dijela dana pretežno sunčano.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, na jugu do šest, a dnevna od četiri do 10, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

