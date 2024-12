Kecman: Vatrogasci iz Banjaluke su i dalje na Aerodromu, druge opštine poslale ekipe "za svaki slučaj"

Podrška Vatrogasne jedinice grada Banjaluka na banjalučkom aerodromu nije danas obustavljena, kako je bilo najavljeno, ali je, ipak, stigla podrška iz drugih lokalnih zajednica i Republičke uprave Civilne zaštite.

Izvor: Srna

Vršilac dužnosti direktora "Aerodroma Republike Srpske" Valentina Kecman je istakla da je jedan avion sa putnicima jutros već odletio, a dva su leta zakazana za poslijepodne.

Ona je navela da bi grad Banjaluka, kao administrativni centar kome najviše gravitiraju putnici sa banjalučkog aerodroma i "koji najviše profitira, trebalo da ima svijest o važnosti vatrogasne jedinice za operacije na aerodromu".

"U momentu kada bilježimo samo rast operacija sa aerodromu i pregovaramo o uvođenju novih linija sa `Vizerom`, koji čak razmišlja o uvođenju baze u Banjaluci, ne ide nam u korist ovakva slika jer nijedna ozbiljna avio-kompanija neće pristati da uvede bazu i neće doći nove avio-kompanije na aerodrom u kom se politika, nažalost, umiješala u funkcionisanje", rekla je Kecmanova.

Ona je nakon sastanka sa predstavnicima lokalnih zajednica koje su spremne da pomognu banjalučkom aerodromu i Republičkom upravom Civilne zaštite, izjavila novinarima da je Aerodrom Banjaluka u više navrata tražio sastanak sa Gradskom upravom zbog obnove ugovora o pružanju pomoći u vidu vatrogasne jedinice, ali nikada nije stigao odgovor.

"Do ovog momenta četiri naša zvanična zahtjeva za sastanak, kako sa gradonačelnikom, tako i sa predstavnicima Gradske uprave nisu uslišeni", navela je Kecmanova i dodala da informacije o obustavi podrške dobijaju samo iz medija kada gradonačelnik daje izjave.

Kecmanova je izrazila nadu da će komunikacija, ipak, biti bolja sa Gradskom upravom za dobrobit građana, ističući da je rukovodstvo banjalučkog aerodroma spremno na razgovore.

Ona je podsjetila da je 460.000 putnika prevezno sa "Aerodroma Banjaluka" prošle godine, a ove 400.000, te da više od 80 odsto tih putnika gravitiraju prema Banjaluci i donose joj najveću dobit.

"Nadam se da će ovo biti riješeno u korist aerodroma, građana Banjaluke i Republike Srpske", poručila je Kecmanova.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da su ovaj grad, kao i Prijedor, Gradiška, Derventa i Doboj spremni da pomognu i nađu rješenje.

On je istakao da Laktaši imaju pet vatrogasaca koji imaju licencu da rade dodatno na aerodromu, ali i da su sve vatrogasne jedinice u deficitu broja vatrogaca za redovne poslove kroz brigadni sistem.

"Ali, u ovom momentu spremni smo da hitno odreagujemo da se ne dođe u situaciju da `Aerodrom` ne funkcioniše. Zajednički zaključak je da dugoročno zajedno sa predsjednikom Vlade Srpske i resornim ministrom nađemo rješenje da se vatrogasnoj profesionalnoj jedinici, već formiranoj na aerodromu, poveća broj vatrogasaca i pomogne finansijski", naveo je Bojić.

Bojić smatra da stvari treba rješavati razgovorom za stolom, a ne na silu, te da gradonačelnik Banjaluke sve što radi nije u pravu.

On je naveo da su prihodi od PDV-a u Laktašima od 2008. do 2025. godine na istom nivou, a da će Banjaluka ostvariti rekordan prihod od oko 81 milion KM.

"Gradonačelnik Banjaluke je uvijek imao podršku republičkih institucija i dobio najviše sredstava, i ovaj grad to zaslužuje, a on to ne naglašava nikada", rekao je Bojić.

Republički inspektor zaštite i spasavanja u Republičkoj upravi Civilne zaštite Dario Veljanovski rekao je da se nada da neće doći do obustave rada banjalučke vatrogasne jedinice na aerodromu, jer bi to bilo štetno za Republiku Srpsku.

"Ako bi došlo do te situacije spremni smo da nađemo privremeno rješenje kako bi aerodrom funkcionisao najnormalnije", rekao je Veljanovski.

Republička uprava Civilne zaštite će u narednom periodu, kako je pojasnio Veljanovski, u dogovoru sa Vladom Srpske formirati jedinicu na republičkom nivou koja će djelovati na vatrogasnoj službi.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je ranije da će danas povući Spasilačko-vatrogasnu službu sa aerodroma Banjaluka ukoliko ne bude povučen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

(MONDO)