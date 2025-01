Koje sarajevsko naselje je najbolje za miran, porodični život? Evo šta kažu "reditori"

Jedan korisnik Reddita zatražio je pomoć pri izboru naselja u Sarajevu, gdje planira da kupi stan. Evo šta su mu Sarajlije preporučile.

"Žena i ja u posljednje vrijeme ozbiljno razmišljamo da prodamo manji stan i manju vikendicu koju imamo, pa da kupimo jedan veliki porodični stan koji ima sve što nam je potrebno za života. Sa kreditom bi mogli doći maksimalno do 450 hiljada KM, ali to je mnogo novca i strah nas je da se ne zeznemo... i zato smo ovdje došli da vidimo šta ostali misle", napisao je.

Dodao je i da traže naselje koje je mirno, "bez klošara, kafana i puno saobraćaja, a opet blizu svemu što je potrebno, od granapa do apoteke".

Najviše "lajkova" (odn. "upvotes", kako se to na ovoj mreži zove) dobio je korisnik koji je preporučio Višnjik, Koševo i Džidžkovac.

"Ako volite da nakon posla ili generalno vikendom ne palite auto, nego lagana šetnja - onda definitivno ova tri naselja. Preporuka i za Ciglane", napisao je.

Drugi korisnik je dodao da su Ciglane lijepe, ali da uveče nije baš sigurno prolaziti sam nekim dijelovima ovog naselja.

Neki su predložili i Dobrinju.

"Dobrinja je realno optimalno naselje za miran porodični život. Planski je izgrađeno, nema krkanske novogradnje, ima puno parkova, trgova i otvorenih površina za šetnju. Mirno je naselje, mozda nekome premirno, ali za porodicni život je to veliki plus. Tri osnovne škole, dvije gimnazije, dvorana, zatvoreni bazen, sportska igrališta, teretane, Mercator centar, kafići... Sve je na dohvat ruke, bez auta se normalno funkcioniše. Pet minuta ste od aerodroma, i maksimalno 10 od autoputa. Situacija što se tiče parkinga je takođe bolja nego u ostalim naseljima. U ravnici je sve takođe, meni lično je to predobro, muka mi je kad u starom gradu vidim one kuće jednu iznad druge po uzbrdicama. Pored Dobrinje bih spomenuo AP, i Grbavicu", napisao je jedan stanovnik ovog naselja.

Međutim, ne misle svi tako.

"Ne znam zašto toliko Dobrinju hvale. Za 5-10 godina će biti kao Stup, već su počeli sa 2-3 novogradnje i 3-4 su već napravljene, i to će se sve nabiti jedno uz drugo. Drugi faktor je što je na granici RS-a i ako sutra bude kakav belaj na liniji si, isto kao sto je bilo 89/90 kada su se obični civili naoružavali ispod nosa po garažama na Dobrinji i Alipašinom", napisao je neko.

Među prijedlozima su i Stara Breka, Koševo, Pejton, Lužani, Šip, Kromolj, Marijin dvor i Pofalići, za koje je jedan korisnik Reddita rekao da ne preporučuje, jer je prevelika gužva i previše prometno.

