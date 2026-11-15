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Sudbonosno "da" u Banjaluci izgovorilo 777 parova: Jedan mjesec posebno omiljen među mladencima

Sudbonosno "da" u Banjaluci izgovorilo 777 parova: Jedan mjesec posebno omiljen među mladencima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Banjaluci je od početka godine sklopljeno 777 brakova, jedan više nego lani. Najviše vjenčanja bilo je u avgustu, a zatim u maju i julu.

mladenci na vjenčanju Izvor: Shutterstock

U Banjaluci je od početka godine sklopljeno 777 brakova, što je gotovo identičan broj kao u istom periodu prošle godine, kada je sudbonosno „da“ izgovorilo 776 parova.

Prema podacima nadležnih gradskih službi, Banjalučani se i dalje najčešće odlučuju za vjenčanja tokom toplijih mjeseci, a posebno je popularan avgust.

Upravo tokom avgusta ove godine sklopljeno je najviše brakova, čak 115, dok je na drugom mjestu maj sa 108 vjenčanja.

Mladencima je omiljen i jul, tokom kojeg su sklopljena 102 braka, a u septembru je bilo 91 vjenčanje. U junu su sudbonosno "da" izgovorila 83 para, a 77 u aprilu.

Iz nadležnih gradskih službi ističu da podaci pokazuju da topliji mjeseci i dalje imaju posebnu čar za mladence, koji se upravo u tom periodu najčešće odlučuju da započnu novo zajedničko životno poglavlje.

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Tagovi

Banjaluka vjenčanje brak

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