Vehabija Enes Omeragić ubio je 18. novembra 2015. godine u terorističkom napadu u sarajevskom naselju Rajlovac pripadnike Oružanih snaga BiH Nedeljka Radića i Armina Salkića.

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Prilikom napada Omeragić je uzvikivao "Alahu ekber!". Vehabija je nakon napada u kojem je ranio Dževada Ljukovca izvršio samoubistvo.

Radić i Salkić su, u trenutku kada je na njih pucao Omeragić, bili u sportskoj kladionici u blizini kasarne Oružanih snaga BiH u Rajlovcu.

Te godine, u aprilu, u Zvorniku je ubijen policajac Republike Srpske Dragan Đurić, i to tokom terorističkog napada drugog vehabije.

U tom terorističkom napadu ranjeni su policajci Željko Gajić i Stevo Milovanović.

Napadač je likvidiran prilikom razmjene vatre.

(Srna)