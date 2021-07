Oko 100.000 ljudi potpisalo peticiju protiv Inckove odluke

Republici Srpskoj do sada je 100.000 ljudi potpisalo peticiju protiv nametnute odluke odlazećeg visokog predstavnika Vlaentina Incka, izjavio je danas savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Radovan Kovačević.

Izvor: Srna

"Uz sjednicu koju danas imamo u Narodnoj skupštini, u kojoj je takođe postignuto apsolutno jedinstvo predstavnika svih parlamentarnih stranaka sa sjedništem u Republici Srpskoj, ova peticija na još jedan direktan način pokazuje da su svi građani Republike Srpske po ovom pitanju apsolutno jedinstveni i da svi govorimo jedim glasom", rekao je Kovačević novinarima u Banjaluci.

Kovačević je rekao da peticijom, koju je pokrenuo Dodik, svi građani Srpske, a njih je u ovom trenutku već 100.000, "jasno iskazuju da odbacuju odluku koju je pokušao da nametne takozvani visoki predstavnik i da izražavaju stav da se u Srebrenici nije desio genocid".

"Ovo je pokušaj da se nametne zakon Republici Srpskoj kojim se uvodi verbalni delikt u 21. vijeku, kojim se jedino srpskom narodu zabranjuje pravo na slobodu mišljenja i kojim se jedino srpski narod u kompeltnoj Evropi obilježava kao genocidan", istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, svima u Republici Srpskoj je potpuno jasno da se to sada radi sa namjerom da to bude samo početak procesa koji treba da dovede do nestanka Republike Srpske i nestanka srpskog naroda u BiH.

Kovačević je poručio da 100.000 ljudi koji su do sada potpisali peticiju, svi poslanici u Narodnoj skupštini, svi funkcioneri Republike Srpske u institucijama Republike Srpske, ali i zajedničkim institucijma, jasno kažu da nikada neće pristati na nestanak Republike Srpske, na bilo kakva nametanja.

"Republika Srpska je vječna. Da ne bi bilo nikakve dileme, ja sam Radovan Kovačević. Uvažavam sve žrtve Srebrenice, ali jasno kažem da se u Srebrenici nije dogodio genocid", naglasio je Kovačević.