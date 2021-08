Zatražen pritvor za Savčića zbog istupa u javnosti, advokat smatra prijedlog neosnovanim

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) Milomir Savčić potvrdio je da je za ponedjeljak, 9. avgusta, u Sudu BiH zakazano ročište u predmetu protiv njega.

"Tačno je da je potiv mene zakazano ročište. To je i zvanično objavljeno na sajtu Suda BiH. Ne mogu komentarisati eventualne odluke Suda na tom ročištu", istakao je Savčić.

RTRS je objavio da nezvanično saznaje, da je ročište zakazano radi razmatranja prijedloga za određivanje pritvora zbog istupa u javnosti generala Savčića i komentarisanja događaja iz proteklog rata.

Na stranici Suda BiH navodi se da je ročište protiv Savčića zakazano za 11.00 časova.

Advokat Miodrag Stojanović, branilac generala Milomira Savčića, smatra apsolutno neosnovanim prijedlog Tužilaštva BiH o određivanju pritvora njegovom branjeniku.

"Njemu nije zabranjeno da javno nastupa, njemu je zabranjeno da u javnim nastupima, kako to kaže rješenje, komentariše činjenicama koje se odnose na njegov krivični postupak. Nijedno od njegovih javnog nastupanja nije dovelo do kršenja navedenih mjera, nigdje nije govorio o svom predmetu. Govorio je generalno o pitanjima koja su mu postavljana o opštoj situaciji, izmjeni Krivičnog zakona u pogledu negiranja genocida, o događanjima koje se odnose na Srebrenicu, a ne o svom konkretnom predmetu", izjavio je Stojanović Srni.

Stojanović je rekao da je juče, kao branilac optuženog generala, dobio poziv i prijedlog izjašnjenja Tužilaštva BiH na opravdanost produženja mjera zabrane koje Savčić ima.

On je podsjetio da su prema generalu Savčiću od ranije postojale mjere zabrane napuštanja BiH, sastajanja sa svjedocima u ovom predmetu i ono što je bilo najkarakterističnije - zabrana nastupanja u medijima u dijelu gdje ne smije komentarisati činjenice iz svog predmeta.

"Tužilaštvo je u izjašnjenju o redovnoj kontroli navedenih mjera zatražilo, tvrdeći da je general Savčić svojim istupima kršio ovu mjeru, da se prema njemu izrekne mjera pritvora. U tom smisilu zakazano je ročište", naveo je Stojanović.

On je dodao da je u prilog tog prijedloga Tužilaštvo dostavilo one izjave i nastupe za koje smatraju da predstavljaju kršenje mjera, a one su date u različitim medijima.

"Nama ostaje da sprovedemo to ročište i da se izjasnimo u vezi sa tim njihovim prijedlogom", pojasnio je Stojanović.

Tužilaštvo BiH podiglo je 31. decembra prošle godine optužnicu protiv bivšeg komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Milomira Savčića zbog, kako je navedeno, pomaganja u ratnom zločinu počinjenom 1995. godine u Srebrenici.

Sud BiH je 13. januara potvrdio optužnicu, a general Savčić se 10. februara pred sudom izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice koja mu se stavlja na teret.

