Dodik: Nametanje Izbornog zakona neće biti prihvaćeno

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da značajan dio ljudi u Republici Srpskoj neće prihvatiti eventualno nametanje Izbornog zakona u BiH.

Izvor: rts/printscreen

Dodik je ponovio da u BiH ne postoji visoki predstavnik, bez obzira što Kristijan Šmit uporno identifikuje ili predstavlja na lažan način.

"Njegova identifikacija neće biti promijenjena bar što se nas tiče. Kristijan Šmit nema potvrdu Savjeta bezbjednosti UN i nije visoki predstavnik", rekao je Dodik danas novinarima u Banjaluci.

Ukoliko bi kao izabrani predstavnik srpskog naroda prihvatio da neko može da prekrši Aneks 10. Dejtonskog sporazuma i da se samoinicijativno nametne kao visoki predstavnik, kaže Dodik, to znači da bi legalizovao da taj čovjek može da prekrši Aneks 4, poništi Ustav BiH i kaže "donosim novi ustav koji će propisati da ne postoji Republika Srpska".

Dodik je napomenuo da je Republika Srpska sve vrijeme identifikovana kao strana potpisnica aneksa Dejtonskog sporazuma, a prije svega Aneksa 4, te da preko toga nije čak mogao da pređe ni bivši visoki predstavnik Pedi Ešdaun.

"Sada se pokušava umiriti situacija do mjere da se kao taj (Šmit) poziva da nametne Izborni zakon. Kako on može nametnuti izborni zakon i šta on ima sa evropskim integracijama čak i da je legalno izabran, a pogotovo nelegalno", upitao je Dodik.

On je rekao da nigdje u mandatu visokog predstavnika ne piše da je zadužen za evropske integracije, već se čak suprotno sklanjao od evropskih integracija, ističući da taj proces moraju da vode domaći političari i kacelarija EU u BiH.

Dodik je rekao da Šmit nije visoki predstavnik i da je možda predstavnik zemalja koje su ga izabrale - Kvinte, Kanade, Japana, te da će, ako neko kaže da je Šmit njihov ili predstavnik Njemačke, sa njim razgovarati.

"Visoki predstavnik ako je legalan nema pravo da se petlja u pitanja evropskog puta BiH, niti može da nametne Izborni zakon, jer značajan dio ljudi u Republici Srpskoj to neće prihvatiti", istakao je Dodik.

Komentarišući izjavu bivšeg visokog predstavnika u BiH Volfganga Petriča da će ukoliko se nešto ne promijeni u BiH ta zemlja biti potpuno blokirana, Dodik je rekao da je i Petrič kršio Dejtonski sporazum i da se sada pokušava predstaviti kao neko ko ima autoritet da o nečemu govori.

"Kakva blokada? BiH je propala kada je proglašen Dejton i to se znalo i samo je pitanje kada će biti objavljeno. Niko ne blokira BiH. Išao sam u Predsjedništvo i sjedio tamo. Još samo da mi oni govore kako ću da glasam", rekao je Dodik.

Srpsko član Predsjedištva BiH ističe da Republika Srpska deset godina insistira na priči da se formira konzulat Ruske Federacije u Banjaluci, te da je to pitanje baš sada stavljeno na dnevni red sjednice Predsjedništva BiH uz očekivanje šta će on da uradi.

"Kada je bilo glasanje za su bili Džaferović i Komšić, a ja protiv. Nikada neću glasati za ono što oni očekuju da glasam. Pokazivao sam racionalan pristup u Predsjedništvu i pokušavao da ih ohrabrim da razgovaramo o svim otvorenim pitanjima i nisam uspio u tome. Više namam namjeru niti volju, niti je produktivno da mi o nečemu razgovaramo", rekao je Dodik.

On je naveo da će se naći jednog dana u Predsjedništvu BiH i da nikakvo posredovanje međunarodne zajednice ne dolazi u obzir.

Dodik je rekao da će ponovo na sjedici Predsjedništva BiH glasati protiv predloženih tačaka dnenog reda, koje će zatim doći u Narodnu skupštinu Republike Srpske koja će o njima odlučivati, a ne članovi Predsjedništva BiH.

"Narodna skupština Republike Srpske je krajnje mijesto odluke i tako treba i da bude i tako piše u Dejtonskom sporazumu", rekao je Dodik.

On je naveo da mu se predstavnici stranih ambasada kunu da nisu znali da će Incko nametnuti zakon o "negiranju genocida" i da je to samovoljno uradio samo da bi otvorili dijalog sa Republikom Srpskom.

"Ko može da vjeruje da za to nisu znali SAD, Njemačka? Ako je to Incko samovoljno uradio, neka onda Savjet za implementaciju mira poništi njegovu odluku", zaključio je Dodik.

(Srna, Mondo)