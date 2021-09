Dodik: Nikada veće jedinstvo između Srpske, Srbije i SPC

Nikada nije bilo veće jedinstvo nego danas između Republike Srpske, Srbije i Srpske pravoslavne crkve, istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH na Svečanoj Akademiji povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Dodik je na Svečanoj akademiji u Banjaluci, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, istakao da je srpski narod uvijek branio svoju slobodu.

"Naše pismo je bilo potrebno da sačuvamo svoj identitet. Jedan gorostas za naš narod, a to je SPC, učinila je sve da očuva naš jezik, pismo, naš govor, krsnu slavu, identitet. Da nije bilo SPC i njene borbe, izgubili bi svoj identitet još za vrijeme Osmanskog carstva", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je srpski narod danas ponosan zato što SPC djeluje jedinstveno i ne želi ništa više od drugih, ali ne želi ni da je sprečavaju u Crnoj Gori ili satanizuju u Hrvatskoj, a da ima i onih koji pokušavaju i ovdje da joj nešto prigovore.

"Nikada nije bilo čistije i pravičnije jedinstvo između dva instituta srpskih država Republike Srpske i Srbije i SPC svako u svojoj misiji i u svojim obavezama", napomenuo je Dodik.

Dodik je rekao da je nesalomivo to jedinstvo koje neće biti napušteno i da je srpsko jedinstvo preteča mnogih težnji.

"Ponosan sam što pripadam političarima i članovima parlamenta Republike Srpske koji je donio odluku o formiranju i proglašenju Republike Srpske", istakao je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da je Republike Srpska garant slobode srpskog narodna na ovim prostorima.

"Ne možemo da prihvatimo bilo kakvo tutorstvo koje bi išlo za tim da nas natjeraju da živimo u neželjnoj zemlji radi nekih ideja ostaršćenika, ljudi iz različitih svejtski kabineta koji žele ovdje da nas primoraju da živimo sa Bošnjacima i Hrvatima u uslovima koji su gotovo nemogući", naglasio je Dodik.

On je ukazao da je zato važno da su Srbi osvojili još jednu slobodu i da Srbija i Srpska imaju zajednički praznik - Dan srpskog jedinstva.

"Ponosni smo da danas zajedno sa Srbijom slavimo Dan srpskog jedinstva. U istoriji su nas uvijek sprečavali da to uradimo", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da će skupštine Republike Srpske i Srbije sutra usvojiti jedinstven zakon o zaštiti srpskog jezika i pisma.

On je dodao da je ponosan što pripada ekipi političara koja je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem došla do ovog dana i izabrala 15. septembar koji se obilježava i slavi.

"Srbi su uvijek težili jedinstvu, ključna srpska riječ u istoriji je sloboda i jedinstvo. Srpski narod je uvijek slobodu osvajao i nikada je nije zaržavavao samo za sebe, već je dijelio i sa drugima kao što je to učinjeno 1918. godine naivno vjerujući da oslobađamo Hrvate, Slovence, muslimane", podsjetio je Dodik.

Dodik je rekao da je u Prvom svjetskom ratu pola srpske muške populacije izginulo, 36 odsto ukupnog stanovništva, a srpski narod je tu slobodu dijelio sa drugima zanesen idejom bratstva, što je drugima samo bio istorijski predah.

On je naveo da su Srbi 1941. ponovo branili svoju slobodu, te devedesetih godina kada je najmoćnija sila svijeta NATO bombardovala Republiku Srpsku i Srbiju.

On je rekao da Republika Srpska, obilježavajući Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, može da se pohvali sa mnogo stvari i da Republika Srpska postiže izvanredne rezultate u ekonomiji.

"Rast domaćeg bruto proizvoda u Srpskoj u ovoj godini u odnosu na prošlu je veći za 10 odsto. Imamo višak prihoda koji se mjeri stavkama od 10 do 14 odsto za različite poreze, te rekordan broj zaposlenih od kada se mjeri u Republici Srpskoj", naveo je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska ima najveću stopu pokrivenosti uvoza izvozom koja je podignuta na 80 odsto, dok je prije nekoliko godina pokrivenost bila 32 odsto.

"U Republici Srpskoj danas domaći proizvod iznosi 12 milijardi KM, a kada je SNSD preuzimao vlast bio je 4,3 milijarde KM. To govori o našim kretanjima i našim uspjesima", naglasio je Dodik.

On je ukazao da tu treba dodati i dobru saradnju sa Srbijom koja se ostvaruje sa ljudima okupljenim oko predsjednika Aleksandra Vučića, za koga je istakao da je markantna figura političkog života kod Srba koji je Srbiju podigao do mjere uspjeha, uvažavanja i koji je doprinio da je Srbija danas uvaženi faktor regionalnih, evropskih i svjetskih zbivanja.

"Naš jedini civilizacijski napredak je moguć ako smo u okviru našeg srpskog nacionalnog jedinstva. To je pokazala istorija, sadašnjost i nema razloga da se sumnja da je to i naša budućnost", napomenuo je Dodik.

On je rekao da će Republika Srpska osigurati svoj "subjektivitet, status nezavisnosti kojem težimo".

"Ne moramo da uzmemo puške za to, učinićemo sve to na političkom planu. To je jedino realno i moguće u okviru BiH koja ne može da fuinkcioniše", poručio je Dodik.

Dodik je ukazao da su svi projekti Zapada, visoki predstavnik, ljudi iz raznih kancelarija koji ovdje dolaze, bili antisrpski i u funkciji ukidanja Republike Srpske.

"Izborili smo se u nemogućim okolnostima da Republika Srpska funkcioniše, da ima pravo na svoje praznike, svoje pismo, svoje institucije i da ima pravo da voli Srbiju", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je sloboda srpskog naroda uvijek bila vezana za državu, ističući da Srbi ne razumiju slobodu bez države.

"Srbi su shvatili od 1941. do 1945. godine, pogotovo u Jasenovcu da ako nemaš države, onda su za Srbe spremljeni koncentracioni logori. Republika Srpska je garant slobode srpskog naroda na ovim prostorima", rekao je Dodik.

On je dodao da su zajednička izgradnja auto-puta sa Srbijom i pomoć koju pruža Srbija u tome dokaz srpskog jedinstva i postojanja.

"Uvjeren sam da samo zajedno možemo ići sa jakom Srbijom i jakom Republikom Srpskom", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je prošli vijek bio vijek stradanja srpskog naroda, a da ovaj vijek treba da bude vijek srpskog ujedinjenja.

U Banjaluci je večeras održana Svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.