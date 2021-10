Dodik: NSRS uskoro o povlačenju saglasnosti na vojsku 

"Rukovodstvo Srpske spremno za posljedice"

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će do kraja oktobra ili najkasnije u prvoj sedmici novembra Republika Srpska ući u proces donošenja odluka u Narodnoj skupštini Srpske, o povlačenju saglasnosti na vojsku i ostalo, te da je rukovodstvo Srpske spremno za posljedice tih zahvata.

"Mi ćemo do kraja ovog mjeseca, najkasnije u prvoj sedmici sljedećeg mjeseca, ući sa obimnim dnevnim redom koji će ići za tim da se povuče saglasnost sa vojske, indirektnih poreza koji po Ustavu BiH pripadaju Republici Srpskoj, čak i granice, odnosno upravljanje granicama na prostoru Republike Srpske pripada Srpskoj, a ne BiH", rekao je danas Dodik na skupu u Beogradu "Sloboda i samostalnost Republike Srpske".

Dodik je naglasio da je veoma zahvalan svojim koalicionim partnerima koji podržavaju ovakvu politiku.

Navodeći da su Visoki sudski i tužilački savjet izmišljeni kao mjesto odluke i imenovanja svih sudija u BiH, Dodik je rekao da će Srpska vratiti i te ingerencije u nadležnost pravosuđa Republike Srpske.

"Onda ćemo ukinuti i zabraniti rad Sipe na prostoru Republike Srpske, rad OBA na prostoru Srpske, odbacićemo sve nametnute zakone koje je bilo koji visoki predstavnik donio u prošlosti", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je nekadašnji visoki predstavnik Volfgang Petrič nametnuo Vijeće naroda Republici Srpskoj, iako to nije predviđeno ni Dejtonom ni Ustavom BiH, te ocijenio da se vidi geneza tih nametnutih odluka koja je išla za tim da se sruši Srpska, a vrhunac je nametnuta odluka o šumama da pripadaju BiH.

Izvor: Printscreen

Dodik je rekao da je ta odluka o šumama stari muslimanski zahtjev koji sluša 20 godina, ali da je njihov problem što je on, Dodik, na mjestu na kojem ih sluša, pa panično žele da razviju jednu generaciju političara u Srpskoj, koja ne nosi sa sobom "prtljag", nego da dođu u jednom trenutku i "sve poravnaju", daju pravo BiH na sve što nema.

"I onda je razgrađena Republika Srpska, preostaje još nešto malo karikatura od države. Zato idemo, ukinućemo rješenje da postoji Vijeće naroda u Republici Srpskoj, to je obiman zahvat koji će izazvati reakcije, ali mi, koji vodimo danas Republiku Srpsku, spremni smo za taj zahvat i za posljedice tog zahvata", istakao je Dodik.

On je rekao da će Srpska donijeti odluku da se SIPA povuče sa prostora Republike Srpske.

"Daćemo rok, a ako to ne bude, mi ćemo morati da upotrijebimo ono što država ima. Ja sam političar koji nikada nisam krio svoje namjere. Politička saglasnost za to postoji i vjerujem da je stvoren kontekst da to tako ide", rekao je Dodik.

On je istakao da često razgovara sa predstavnicima drugih država i vlada, te da je iz EU pričao sa najmanje njih pet do šest, koji kažu da im je svima jasno šta je u BiH i kako će se to riješiti, samo je pitanje kako i dokle.

"To je pitanje i nama – kako i dokle? Svima je jasno o čemu se radi. To je neodrživa zemlja. Ako BiH bude postojala za pet do deset godina, to znači da je preuzeta od bošnjačkog hegemonizma u potpunosti i da tamo Srba više nema, a nema ni Republike Srpske. Da li ćemo prihvatiti ovaj slijed puta kojim oni idu ili će nas poravnati neka sila, to je drugo pitanje", rekao je on.

Dodik je rekao da se dođe do trenutka u kojem se mora imati karakter i ponos, i reći svim novim političarima da su zablude oko stranaca toliko velike i da ne dolazi od njih ništa korektno.

"Neće se ponašati prema nama kao ravnopravnim sagovornicima, uvijek će se smatrati da smo ljudi niže vrijednosti, da upravljaju nama", rekao je Dodik, navodeći da sa Amerikancima nikada nije pričao o američkom uređenju, ali jeste o problemima u BiH.

Dodik je rekao da su velike sile uvijek bile prisutne u rješenjima na ovim prostorima i da ne vjeruje u priče američkog bivšeg i sadašnjeg predsjednika da se Amerika neće miješati u unutrašnje stvari drugih zemalja, jer šalju razne "pse rata" koji isto rade.

Dodik je istakao da je došao trenutak kada se mora promovisati ova ideja Republike Srpske i da se dobije razumijevanje da Srpska ima pravo na ustavnu poziciju i ništa neće raditi što nije u skladu sa Ustavom BiH kako piše.

Dodik je rekao da je Srpska to ranije najavila kroz politiku borbu "ne za duh, nego slovo Dejtona", najavljujući vrijeme, u kojem će se vratiti "slovo ustava", te dodao da i dalje rizikuje da će neko pomisliti da on nije svjestan konteksta i snage Amerikanaca, Evropljana...

"Treba nam jaka podrška za tu ideju, nikad više Srpska nije imala saveznika i razumijevanja za svoju poziciju i to baš u svijetu odakle dolaze osporavanja, da je kojim slučajem Donald Tramp nastavio svoj predsjednički mandat, mislim da bi u ovoj godini obilježili godinu naše nezavisnosti, ali eto nije, ovo je neki mali zastoj, ali put je nezaustavljiv", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska u ovom trenutku, kada bi hipotetički bila nezavisna, nema nijedan problem da nastavi dalje, jer ima stabilan budžet, institucije, pripremljene zakone, za koje čeka kada će donijeti.

(Srna)