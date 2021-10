Miličević: Istraga o aferi kiseonik mora biti dovedena do kraja

Predsjednik Glavnog odbora SDS Milan Miličević konstatovao je da je afera kiseonik mnogo ozbiljnija priča nego što je ljudi doživljavaju.

Izvor: MONDO

"Kiseonik spada u terapijske proizvode, dakle u lijekove, a oksigenska terapija je jako važan segment u liječenju mnogih oboljenja i ona je značajna za svaku službu hitne pomoći, pa do najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Sasvim je jasno i sigurno da je napravljena proceduralna greška i pokazalo se da ne postoji niti jedan dobavljač koji je prošao kompletnu proceduru i verifikao se kroz Agenciju za lijekove BiH da bi mogao da bude uvoznik, distributer ili proizvođač medicinskog kiseonika", rekao je Miličević, navedeno je u saopštenju upućenom medijima.

On je naglasio da bi kao ljekar i kao čovjek bio najsrećniji da u ovom slučaju nije ispoštovana samo procedura zbog čega neko treba da odgovara, a da je kiseonik koji se davao pacijentima čist medicinski kiseonik.

"Međutim, istraga je u toku i neko mora da je dovede do kraja i da nas uvjeri da li se radi o industrijskom ili medicinskom kiseoniku. Da je razlika ogromna između jednog i drugog to je valjda svakom laiku jasno, nije potrebno biti ljekar, ali je vrlo neodgovorno kada nam najviši zvaničnici zdravstvenog sistema Republike Srpske kažu da je kiseonik koji se koristi bezopasan odnosno koristan za pacijente, a ne kaže se jasno da li je u pitanju medicinski kiseonik ili industrijski. Dakle, oni su u svojim izjavama priznali da je to industrijski kiseonik koji ima nečistoća koje su štetne po ljudsko zdravlje", istakao je Miličević.

Predsjednik Glavnog odbora SDS-a je podvukao da se ova priča ne smije završiti na tome da je bila, pa prošla i da nadležni istražni organi moraju dati jasne odgovore javnosti.

"Kako je moguće da sada odjednom nema kiseonika na tržištu i svi kukaju kako ne mogu imati dovoljne količine kiseonika, već ih ima recimo za period od 7 dana, a do prije 15 dana smo imali ogromne količine kiseonika i niko nije govorio da ga nema? Dakle, jasno je da smo imali ogromne količine industrijskog kiseonika koji se distribuirao Ovdje je jasno da je bilo mnogo promašaja i ovu aferu je potrebnu dovesti do kraja zbog budućnosti. Ono što je bilo u prošlosti ne možemo popraviti, ali ovdje se postavlja mnogo pitanja – kakav smo to kiseonik koristili prije godinu, 5 ili 10 godina?", istakao je Miličević.