Dodik: Srpska hoće svoja Ustavom data prava, odbacuje mogućnost sukoba

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik odbacio je mogućnost ratnih sukoba, već je ukazao na to da Republika Srpska samo hoće svoja prava koja su joj ustavom data.

Izvor: RTRS

"Kakav rat, očigledno bi oni koji bi skrnavili i dalje naša prava pokušavaju da to na taj način spriječe", rekao je Dodik novinarima u Brodu.

On je istakao da Republika Srpska i njeni predstavnici ništa ne rade što nije u skladu sa Ustavom zemlje za koju predstavnici političkog Sarajeva kažu da je njihova.

"Ustav BiH je osnova našeg političkog djelovanja, tamo sve jasno piše, on je na snazi. U Ustavu ne piše da imaju pravo na Sud i mi se borimo protiv toga jer je očigledno da je to način na koji nam oduzimaju sve - od šuma, zemljišta, sutra voda i vjerovatno svega ostalog. I vjerovatno pravo na vazduh će uzeti, ne žele da nas vide na fizički način", naveo je Dodik.

On je naglasio da je "apsurdna mržnja političkih Bošnjaka prema Republici Srpskoj".

Ukazao je i na to da se lider SDA Bakir Izetbegović tek juče sjetio da on neće reći da je Republika Srpska genocidna, mada je to stalno govorio do sada, vjerovatno zato, kaže Dodik, što je bio u Banjaluci pa se plašio da ga neko ne bi sankcionisao.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska legalno, legitimno provodi proceduru, jer nema u svijetu situacije u kojoj se napravi ugovor da jedna strana ne može da izađe iz njega.

"Može, naravno. To nije Dejtonski sporazum, to su saglasnosti koje smo davali za vojsku i neke druge stvari na koje su stranci natjerali tadašnje predstavnike Republike Srpske da to urade i sva suština je u tome. Mi nemamo povjerenja u taj sistem. Mi samo hoćemo ono što je nama Ustav dao, ništa drugo, ne treba nam ni milimetar", pojasnio je Dodik.

Za objavu konzula BiH u Frankfurtu Admira Atovića koji je putem Tvitera pozivao na rat i džihad, Dodik je rekao da je riječ o ispraznoj prijetnji onih koji bi i dalje skrnavili prava Srba u BiH.

"Apsolutno ni u kakvoj opciji, što se nas tiče, toga nema. Niti imam informacije, niti je moguće da on tu nešto uradi. To je isprazno "bildanje nekih mišića". Taj nije ni dostojan da ga komentarišemo, ali imate i takve koji rade u tom sistemu", rekao je Dodik.