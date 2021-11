Dodik nakon sastanka sa Erdoganom: Mir nema alternativu

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se danas u Ankari sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom. Na sastanku je istaknuto da prijetnja silom ne može riješiti nijedan problem.

Izvor: Anadolija/TCCB/Murat Çetinmühürdar

Dodik je nakon sastanka u izjavi za Radio Republike Srpske, istakao da su se složili da mir nema alternativu.

"Prijetnja silom ne može da riješi nijedan problem. Drugi su nametnuli tu temu. Erdogan je upoznat sa situacijom u BiH i ovo je bila prilika da mu se to predoči to sa našeg stanovišta. Tražimo razumijevanje za političke procese", rekao je Dodik za Radio Srpske.

Dodik je istakao da je potrebno uspostaviti dijalog o svim otvorenim pitanjima.

"Dobra volja Vučića, Erdogana i Milanovića može da bude od koristi, ali o tome treba da se slože i svi drugi", istkao je Dodik.

On je ponovio da su spekulanti nametnuli priču o sukobu.

"Radi se o strategiji Sarajeva da se otvaraju pitanja koja njima odgovaraju, a ona koja odgovaraju Hrvatima i Srbima se zatvaraju. Prenio sam mu poruku da je za nas visoki predstavnik nelegalan, što je važno jer je Turska članica PIK-a. Moramo svi raditi na isključivanju sukoba, svako ko može biti prijatelj treba da bude uključen", napomenuo je Dodik.

Dodik se osvrnuo i na Eskobarove prijetnje sankcijama, koje je danas iznio, iako tokom jučerašnjeg zajedničkog sastanka nije bilo te priče.

"Јuče o tome nije pričao, zaklinjao se da sankcije nisu mehanizam koji bi upotrbeljavao. Vjerovatno je to ohrabrivanje drugih, politike koju on predstavlja. Ako misli da su priče o sankcijama rješenje neka ih upotrebljava. Sankcije neće dati efekte. Ta vrsta arogancije neće proći. Nećemo da nam neko nameće sankcije, prefiks 'genocidnih', da nam otimaju šume, da rade protiv interesa Republike Srpske. Naše je ustavno pravo da se borimo za takve stvari. U BiH iznad volje SAD je naše ustavno pravo. Nadležnosti želimo da vratimo na upravljanje Republici Srpskoj i to ćemo učiniti, bio Eskobar za to ili ne", poručio je Dodik za Radio Srpske.

