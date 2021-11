Dodik ne odustaje od vraćanja nadležnosti: Sutra prijedlog za posebnu sjednicu

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su dogovorili da sutra upute zajednički prijedlog različitih tekstova zakona i informacija za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Dodik je rekao da su za to da sjednica bude što prije održana.

Osnovno je da će se razmatrati informacija o prenosu nadležnosti koje se odnose na odbranu, indirektno poreze, visoki sudski i tužilački savjet, rekao je Dodik poslije sastanka vladajuće koalicije.

Dogovoreno je da poslije sjednice skupštine dogovorimo akcioni plan i da to podržimo do kraja u čemu smo odlučni.

Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović rekao je da je mir cilj vladajuće koalicije i da je Republika Srpska neće odustati od ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Čubrilović je rekao da su mir i ustav dvije ključne riječi koje su dominirale na današnjem sastanku vladajuće koalicije u Banjaluci.

"Sigurno je da će ljudi koji kreiraju ovaj put u ovom trenutku isključivo se držati ustavnih načela i Ustava, ali onog šta piše. Naš Ustav je Dejtonski mirovni sporazum", rekao je Čubrilović.

On je dodao da Republika Srpska ni ovaj put neće odustati od Ustava.

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić izjavio je da su na večerašnjem sastanku predsjednika vladajućih partija u Republici Srpskoj utrđeni prijedlozi rješenja u vezi sa prenesenim nadležnostima i ko će biti predlagači u Narodnoj skuštini.

"U Narodnu skupštinu idemo relativno brzo. Imaćemo čitav set zaključaka i odluka i iza toga zakona. Smisao cijelog ovog postupka je utemeljen u Ustavu BiH i mogućnostima koje daje Narodne skupština Srpske", rekao je Čavić novinarima u Banjaluci nakon sastanka lidera vladajućih partija.

Predsjednik SP-a Petar Đokić izjavio je da je kretanje partija vladajuće koalicije u Republici Srpskoj o prenesenim nadležnostima isključivo u skladu sa legalnim i legitimnim pravnim propisima, a to je Dejtonskim sporazumom i njegov aneks vezan za Ustav BiH i Ustav Srpske.

Đokić je poslije sastanka lidera partija vladajuće koalicije ukazao da je značajno i to što je između dva ovakva sastanka bilo dosta političko-diplomatskih aktivnosti na osnovu kojih je izgrađeno dodatno razumjevanje za nastalu situaciju.

"Mi nismo ni tvorci krize ni njeni proizvođači, nego borci za legalne i legitimne interese koje moramo da branimo i ostvarimo kao predstavnici naroda i Srpske", naglasio je Đokić u izjavi novinarima u Banjaluci.

On je naveo da će u tom pravcu nastaviti djelovati bez namjere izazivanja dubljeg konflikta u BiH ili onog što dolazi iz Sarajeva da je ova aktivnost koja vodi nestabilnosti i koja bi trebalo da bude završena ratom.

On je istakao da nikom ne pada na pamet niti je moguće da ovdje bude rata, već da se radi o legalnoj i legitimnoj političkoj borbi sa argumentima koji su na strani Srpske i koji su najvećim djelom nastali nakon dugogodišnjeg, nekada surovog i brutalnog, djelovanja visokih predstavnika i Ustavnog suda BiH.

Predsjednik Narodne partije Srpske (NPS) Darko Banjac izjavio je da će Narodna skupština Republike Srpske u narednom periodu u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH povući saglasnosti koje je dala iz određenih oblasti, a čitav proces bi trebalo da bude završen do juna iduće godine.

"U skladu sa dinamikom, u narednih šest mjeseci iz tih oblasti Narodna skupština će donijeti potrebne zakone kako bi vratila svoje nadležnosti, odnosno ono što joj pripada izvornim Dejtonskim sporazumom", rekao je Banjac novinarima nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije.

Prema njegovim riječima, visoki predstavnik više ne postoji, a ne postoji ni jedinstvo u međunarodnoj zajednici oko OHR-a.

"Lično očekujem da će Kristijan Šmit, pošto već dugo boravi u turističkoj posjeti BiH, da se vrati u Njemačku, a da nama ovdje ostavi mogućnost da se dogovaramo", istakao je Banjac.

Što se tiče poslanika iz vladajuće koalicije, Banjac je rekao da će oni kroz Narodnu skupštinu demonstrirati da će se desiti sve ono o čemu se govori da će se odustati i da se neće uraditi.

"Povući će se saglasnost, donijeće se potrebni zakoni. Dio tih zakona biće donesen do kraja godine, drugi dio u prva tri mjeseca sljedeće godine, a do šestog mjeseca sljedeće godine trebalo bi da sve to zaokružimo i imamo zakone iz potrebnih oblasti", precizirao je Banjac.

On je naglasio da postoji velika većina u Narednoj skupštini i da je siguran da postoji dovoljno jedinstva i snage da sve ovo bude urađeno.

"Pozvali smo i druge političke partije koje ne učestvuju u vlasti da nas podrže u ovome, odnosno da idemo ka pravcu politike Republike Srpske. Za sada nemamo razumijevanja, ali nadam se da će svaki poslanik kojeg je izabrao narod imati priliku da u narednom periodu glasa o budućnosti Srpske, odnosno o tome u kojem će pravcu ići Srpska ubuduće - da li ćemo ići na vraćanje izvornog Dejtonskog sporazuma i oduzetih nadležnosti i očuvanju Srpske ili će neko drugačije da glasa", rekao je Banjac.

U Banjaluci je održan sastanak vladajuće koalicije kojem su prisustvovali lideri SNSD-a Milorad Dodik, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, SP-a Petar Đokić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, NPS-a Darko Banjac i NDP-a Dragan Čavić.

Prisutni su bili i potpredsjednici SNSD-a Željka Cvijanović i Radovan Višković.