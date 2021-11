Dodik: Vladajućoj koaliciji za vraćanje nadležnosti ne treba opozicija

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da vladajućoj koaliciji za sve što radi o pitanju vraćanja nadležnosti Republici Srpskoj ne treba opozicija i za utorak najavio novi sastanak stranaka koje čine tu koaliciju.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Dodik je naglasio da ne poziva opoziciju u Republici Srpskoj ni na šta, jer "oni ne zaslužuju nikakav poziv".

"To je jedna bolesna ekipa ljudi, koja samo gleda svoju ostrašćenost i iskazivanje mržnje. Tako se može tumačiti i jučerašnji istup opozicije", rekao je Dodik za Radio Republike Srpske.

On je naglasio da vladajućoj koaliciji, za sve što radi na pitanju vraćanja prenesenih nadležnosti, ne treba opozicija, te ponovio da su to politički, a ne vojni procesi.

Za utorak je najavio sastanak stranaka vladajuće koalicije, te dodao da bi do tada trebalo da pregledaju inicijalne materijale, te da iznesu svoja mišljenja i dopune, nakon čega bi materijali bili upućeni Kolegijumu Narodne skupštine.

Dodik je istakao da je on taj koji neće sa opozicijom, koja je, kako je naveo "dekadentna priča".

"To je najbolje potvrdio (izaslanik SAD za zapadni Balkan Gabrijel) Eskobar, koji je rekao da je nazvao lidere u BiH i obezbijedio da ne budu dio jedinstvene odbrane Republike Srpske. Ima li šta gore od toga? To je etiketa poslije koje se ne trebaju pojaviti u javnom svijetu", naveo je Dodik.

On je naglasio da su politike Republike Srpske jasne, precizne, ustavne i dejtonske, te da onaj ko misli da bude izvan toga neka bude.

Dodik je istakao da se patriotizam mora razviti, te da ne može priča o komoditetu da bude dominantna, jer danas niko u svijetu ne živi dobro.

On je ukazao i na to da vlast u Republici Srpskoj iza sebe ima mnogo toga, da je Banjaluka to zaboravila, te upitao da li je nešto urađeno u posljednjih godinu dana u tom gradu, a da to nije uradila Vlada Srpske.