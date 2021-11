Eskobar u Sarajevu: Zaboravite rat, region ima najveći ekonomski rast u Evropi

Američki izaslanik za Balkan, kako glasi skraćeni naziv Eskobarove funkcije, rekao je da se svi sagovornici s kojima je razgovao danas u Sarajevu, saglasni da rata neće biti. Fokus je na rastu ekonomije u regiji.

"Mislim da je to najvažnija poruka koju imamo. To nije poruka koju ćete čuti samo od onih lidera s kojima sam se ja sreo danas, to je poruka koju ćete čuti i od lidera iz regiona", izjavio je novinarima u Sarajevu zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabrijel Eskobar, nakon sastanka s članovima kolegijuma Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamerntarne skupštine BiH.