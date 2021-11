Rasprava o novom budžetu: Istorijski ili rasipnički?

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Mladen Ilić rekao je na pauzi nakon zasjedanja da јe zadovoljan intenzitetom sedme redovne sjednice. Odbornici i gradonačelnik iznijeli su svoje zamjerke odnosno pohvale na račun nacrta budžeta za narednu godinu.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Ilić ističe da rasprava o najvažnijij tački dnevnog reda odnosno Nacrtu o budžetu 2022. godinu ide veoma dobro.

"Zadovoljan sam diskusijama. Postoje zamjerke svih odbornika, ne samo skupštinske većine da će se te u te stvari uvažiti. Imaćemo javnu raspravu, u dokumentu nije navedeno koliko. Mislim da će trajati 30 dana, i u našim klupama će biti od 28-30 decembra", rekao je on.

Ilić ističe da nije zadovoljan ulaganjima u sport.

"Smatram da bi trebalo mnogo više da se uloži. Trenutno su izdvajanja oko 1,2 miliona KM. Mi smo grad koji je poznat po sportu i trebalo bi više da se ulaže", rekao je Ilić.

Ilić smatra i da su penzioneri u nezavidnom položaju.

"Prevoznicima ne znači da li će grad platiti penzionerima kartu ili nekome drugom. Znamo da su oni u velikim problemima i gubicima zbog ove pandemije i smatram da treba da dobiju subvencije, kako bi se možda i modernizovali autobusi i bili bolji uslovi za sve koji koriste javni prevoz", pojasnio je Ilić.

Šef kluba odbornika SNSD-a Dragoslav Topić kaže da se ne slažu svi odbornici sa trenutnim nacrtom budžeta za 2022. godinu.

"Kada govorimo o rashodima, jedan ovakav prijedlog budžeta je rasipnički. To govore činjenice koje se nalaze u budžetu, kao što je povećanje stope poreza. To je udar na džepove građana. Taj porast je planiran negdje u iznosu od 9 miliona maraka. Kada su u pitanju povećanja na stručne usluge očekuju se povećanja u iznosu od 22 odsto", rekao je on.

Šef kluba odbornika Ujedninjene Srpske Neven Stanić kaže da nisu usvojeni prijedlozi u budžetu za 2022. godinu koje je ova stranka dostavila.

"US je dostavila sve prijedloge do 1. novembra i da se to uvrsti u Nacrt budžeta za sljedeću godinu. Nemam povjerenja u to što gradonačelnik kaže i nemam povjerenja u budžet. Dosta stvari nije uvršteno. Najsitniji prijedlozi u ovom budžetu nisu realizovani. Imam osjećaj da ovo što smo slali, slali smo uzalud", rekao je Stanić.

Dodaje da će ova stranka istrajati u namjeri da se izgradi most u Docu.

"Most u Docu je prioritet i bitan projekat od kojeg nećemo odustati", istakao je on.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković podsjetio je na važne projekte koji će biti obuhvaćeni novim budžetom, među kojima su sufinansiranje vrtića i povoljniji javni prevoz za penzionere.

"Mi imamo Nacrt budžeta za narednu godinu koji je 10 miliona veći od onog koji je imao Radojičić. Imamo i rebalans od 17 miliona, znači imamo skoro 30 miliona KM više da podijelimo građanima, ali ni to ne valja.Taj novac nije pao sa neba. Do toga je došlo odgovornom politikom. Ako tome dodamo i emisiju obveznica dolazimo do istorijskog maksimuma što se tiče budžeta", rekao je on.

Dodao je da će budžetom biti obuhvaćena i sanacija Gospodske ulice.

"Riješićemo i problem kina Kozare, 'rupu' u centru, hotel Palas. Sve to planiramo završiti iduće godine".

Istakao je da će isplata jednokratne novčane pomoći zdravstvenim radnicima početi kada se potpišu svi ugovori.