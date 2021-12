Dodik: Neprihvatljivo da se indirektno bira član Predsjedništva BiH iz Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da tokom pregovora sa predstavnicima SAD i EU o reformi Izbornog zakona neće prihvatiti opciju da na indirektan način putem Parlamentarne skupštine BiH bude biran član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Dodik je podsjetio da je veče prije odlaska u Rusiju imao sastanak u Sarajevu sa američkim i evropskim pregovaračima, te liderima HDZ-a BiH Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem na kojem je tema bila reforma izbornog zakonodavstva.

"Sve ovo vrijeme pokušavaju da uvuku Republiku Srpsku da uđe u koncept u kojem bi se članovi Predsjedništva BiH birali u Parlamentarnoj skupštini tako što bi srpskog člana birala Parlamentarna skupština - a to znači svi Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Primarno je da Republika Srpska ima pravo da izabere svog predstavnika i da to ima posebnu snagu i od toga nećemo da odustanemo", rekao je Dodik za ATV.

On je istakao da zastupa stav da se član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske bira neposrednim izborima, što su predstavnici Srpske rekli i prije 10 godina.

"Najbolja varijanta je naš konačni prijedlog da se kaže da se iz Republike Srpske bira Srbin i ostali, tako da i građani iz reda ostalih mogu da se kandiduju", naveo je Dodik.

On je ukazao da se Bošnjaci i Hrvati u Predsjedništvo svakako biraju u Federaciji BiH.

"U tom pogledu bi se riješila njihova priča - šta je sa ostalim? Srbin bi bio izabran, Hrvat bi bio izabran, bio bi izabran Bošnjak, a može da bude izabran i iz reda ostalih jer je na ovaj način to dozvoljeno. To je naš prijedlog", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH napomenuo je da za tu opciju nisu muslimani jer oni hoće da zadrže dominaciju kroz izborni proces i da oni biraju Hrvata koji njima odgovara, te da na taj način imaju prevagu.

Dodik se osvrnuo i na obilježavanje 9. januara, kada će biti proslavljeno 30 godina postojanja Republike Srpske.

"Brzo je prošlo i bio sam čovjek koji je bio na sjednici skupštine koja je izglasala odluku o formiranju Republike Srpske. Mi ćemo to obilježiti, a Bakir Izetbegović neka se bavi svojim pitanjima. Umjesto mržnje koju pokazuje bolje bi bilo da je prihvatio ono što ovaj narod hoće i želi. I nama nije svejedno kada oni tamo šenluče i proslavljaju 1. mart, a niko nas nije za to pitao", rekao je Dodik.

On je ukazao da je 1. mart praznik FBiH i muslimana, a ne BiH, te da ulazak u sferu osporavanja pripada samo onim političkim koncepcijama koji svoju politiku izvlače iz mržnje.

"Formiran je organizacioni odbor i 8. januara naveče ćemo u Sportskoj dvorani `Borik` imati veliku akademiju. A sutradan ćemo imati kao što smo planirali - dio svečanosti u crkvi i dio kasnije, defile koji će se dogoditi u Banjaluci, i niz manifestacija koje će se odžati širom Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je najavio da će 9. januara uveče u Istočnom Sarajevu biti održan veliki koncert posvećen Danu Republike.

"To je ono što mi radimo, a Bakir Izetbegović samo sije mržnju. Okupiti se znači da si spreman da poštuješ druge. Slati poruke mržnje znači da si spreman da samo vidiš njihovu eliminaciju. Mi nismo sagovornici za tu vrstu priče", poručio je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Kada je riječ o saradnji unutar koalicije na vlasti u Republici Srpskoj i usvajanju rebalansa budžeta u Skupštini grada Banjaluke bez SNSD-a, Dodik je rekao da je to stvar o kojoj se trebalo dogovoriti.

"Bio je pokušaj da se to dogovori na jednom od sastanaka. Dogovoreno je da se na drugi način postupa i da se umjesto rebalansa usvoji budžet. Na 10-15 dana pred kraj godine nije ni funkcionalno da se to radi. Očigledno je da je to više personalno između ljudi u samoj koaliciji", naveo je Dodik.

On je istakao da koalicija nije rasuta nego da je okupljena, te da će ova greška koja se dogodila samo povećati jedinstvo.

"To je nešto što možemo da vidimo i na nivou grada Prijedora, gdje su održavaju izbori za gradonačelnika i gdje SNSD ima kandidata kojeg podržavaju svi ostali koalicioni partneri, pa čak i neke stranke iz opozicije i njihovi prvaci. To je nešto što ćemo tamo trijumfalno dobiti", poručio je Dodik.

On je naveo da se na nivou Republike Srpske vidi jedinstvo jer koalicija jednoglasno nastupa i oko budžeta i ekonomske politike koji idu u parlamentarnu proceduru već iduće sedmice.

"Republika Srpska pokazuje svoju institucionalnu izgrađenost i nije ni u kakvoj krizi iako pojedini pokušavaju da prikažu da je najlošije mjesto na svijetu", rekao je Dodik, napominjući da je takve tvrdnje zaista teško dokazati.

On se osvrnuo i na kritike opozicije da nema planiranih sredstava u usvojenom Prijedlogu budžeta Srpske za vraćanje nadležnosti, pojašnjavajući da je elementarna stvar u parlamentima da se samo ono što je utvrđeno zakonom može planirati u budžetu.

"Da bi se ono što nije u međuvremenu utvrdilo kao obaveza postoji institut rebalansa. S druge strane, svjesno smo u budžetu Republike Srpske na mnogim stavkama ostavili dovoljno novca da bi mogli da pokrijemo uvođenje svake nove nadležnosti, kada se za to stvore okolnosti", rekao je Dodik, napominjući da ne razumije tvrdnje opozicije.

On je naveo da niko ne treba da se sekira, jer kada budu uvedene mnoge od tih stvari, to će pratiti budžetska rezerva.

"Svakako ćemo sve usmjeriti ka tome da ljudima omogućimo što je moguće veće plate i penzije. Iz ove perspektive moramo da budemo konzervativni u našim predočenim projekcijama za povećanje. Ono što se mora znati jeste da ćemo učiniti sve što je moguće prije da redefinišemo i nađemo nove izvore za povećanje plata i penzija. Budžet je stabilan i ostaće stabilan, neće biti problema u tom pogledu", zaključio je Dodik.

Srna, Mondo