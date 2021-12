Šarović: Ovo je direktno ugrožavanje mira, vodi u opasnu spiralu sa mogućnošču izbijanja rata

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović kazao je danas da je današnja posebna sjednica NSRS i namjera vladajuće koalicije u RS predvođene SNSD-om za vraćanje nadležnosti, direktno ugrožavanje mira.

Poručio je da sa ovim podhvatom može samo da se uhvati jaka RS, a misli da ona to sada nije.

„Način na koji se ovo predlaže je direktno ugrožavanje mira i uvođenje RS u opasnu spiralu sukoba sa mogućnošću izbijanja rata. To želim da prenesem članu Predstavništva BiH Miloradu Dodiku“, poruči je.

Rekao da će SDS podržati svaki razuman prijedlog, ali da on mora da ide kroz dijalog.

„Jednostrane odluke- ne, jer je to opasnost po RS. Ne za odluke koje će ugroziti mir i bezbjednost i ugroziti Dejtonski mirovni sporazum, bez obzira koliko se upinjete da kažete da se on ne ugrožava. Dužnost je reći narodu u šta ga vodimo, šta ako donesemo zakone i ponovo osnujemo vojsklu RS i da li to bez rata možemo da učinimo i bez intervencije NATO-a. Hoće li narod mirno živjeti kao do sada i koje posljedice ćemo imati, kao RS. Put kojim ste krenuli, gospodine Dodik, je opasan put za RS i mi vas ne možemo pratiti. Potreban je radikalan zaokret. Pristup koji ste vi izabrali je poguban za RS. Legitimno je tražiti svoja prava, ali ne način koji ste vi izabrali“ poruči je.

Kazao je da nikada nije učetsvovao u prenosu bilo kakvih nadležnosti.

„Nikada moja ruka, u tom smislu, nije dignuta – istakao je Šarović, te dodao da bi bilo dobro da se prizna, da su predstavnici RS „svojom rujkom“ prenijeli nadležnosti, a da je to u najvećem dijelu učinio SNSD.

„Bilo bi dobro da priznate, da ste to radili svojom rukom, i to neke svojom voljom, neke dogovorom, a neke pod međunarodnim pritiskom i da kažete „kajemo se i to danas želimo da vratimo i ispravimo“. To je poštenije i bolje, nego da javnosti prodajemo da smo nardni heroji – rekao je Šarović.

Rekao je da je ključno pitanje da li RS danas ima tu snagu da iznese ovaj poduhvat.

„Da li je ovakva RS, i vi koji ovo predlažate, u stanju, moćni i da imate mogućnosti da uradite ovo što ste naumili. Ovo pitanje nema u tolikoj mjeri veze sa patriotizmom, izdajom i hrabroćšću, ali ima sa odgovornošću, razumom i ispravnom procjenom onoga koji ima ambiciju da nas sve vodi, da li je ovo trenutak“, rekao je Šarović.